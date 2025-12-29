رهبر انصارالله یمن هشدار داد هرگونه حضور نظامی اسرائیل در سومالی‌لند هدف مشروع حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که هرگونه حضور رژیم تروریستی اسرائیل در اقلیم «اراضی سومالی» (سومالی‌لند) یک هدف نظامی محسوب می‌شود. او این اقدام را تجاوز به سومالی و یمن و تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه دانست.

او تصریح کرد که اعلام به رسمیت شناختن اقلیم سومالی‌لند به عنوان یک نهاد مستقل از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، گامی متجاوزانه در راستای توطئه‌ها علیه امت اسلامی است؛ موضعی که سومالی، محیط آفریقایی آن، یمن، دریای سرخ و کشور‌های ساحلی آن را هدف قرار می‌دهد.

سید الحوثی خاطرنشان کرد که تحرک رژیم تروریستی اسرائیل با هدف ایجاد جای پایی در سومالی برای هدف قرار دادن منطقه صورت می‌گیرد و بخشی از طرحی گسترده‌تر برای تجزیه کشور‌ها تحت عنوان «تغییر خاورمیانه» است. او تاکید کرد که این تجاوز، امت اسلامی را موظف می‌کند تا با تمام توان با آن مقابله کنند.

سید عبدالملک الحوثی با تاکید بر اینکه «اعلامیه اسرائیل باطل است و در ترازوی حق و قانون ارزشی ندارد»، افزود: «این اقدام تجاوزی با اهداف و برنامه‌های خصمانه است.» رهبر انصارالله یمن از کشور‌های دو سوی دریای سرخ و جهان عرب و اسلام خواست تا اقدامات عملی برای جلوگیری از دست‌اندازی رژیم تروریستی اسرائیل به سومالی و سایر کشور‌های مسلمان و مستقل انجام دهند.

او ادامه داد: «اعلامیه اسرائیل از سوی نهادی غاصب صادر شده که خود فاقد مشروعیت است، پس چگونه می‌تواند برای دیگران مشروعیت قائل شودو آنها را به رسمیت بشناسد؟»

در همین راستا، سید الحوثی بر ضرورت ایستادگی در کنار ملت فلسطین تاکید کرد و هشدار داد که هرگونه کوتاهی در حمایت از فلسطین، به دشمن اسرائیلی اجازه می‌دهد توطئه‌های خود را علیه سایر کشور‌ها گسترش دهد.

رهبر انصارالله همچنین خواستار «اتخاذ تمامی اقدامات حمایتی ممکن برای پشتیبانی از ملت برادر سومالی و مخالفت با تبدیل هر بخشی از خاک این کشور به جای پای اسرائیل» شد، چرا که این امر حاکمیت و امنیت سومالی و همچنین امنیت دریای سرخ و منطقه را به خطر می‌اندازد.

در ۲۶ دسامبر، رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که «سومالی‌لند» را به عنوان یک «دولت مستقل و دارای حاکمیت» به رسمیت می‌شناسد و به امضای بیانیه‌ای مشترک میان نتانیاهو، گدعون ساعر (وزیر خارجه) و رئیس سومالی‌لند اشاره کرد.

این اقدام از سوی بیش از ۲۰ کشور عربی و اسلامی و همچنین اتحادیه عرب در نشست اضطراری روز یکشنبه محکوم شد. آنها به رسمیت شناختن سومالی‌لند و برقراری رابطه رژیم تروریستی اسرائیل با آن را تجاوز به امنیت ملی تلقی کردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های رسانه‌ای در اواخر سال ۲۰۲۴ به علاقه رژیم تروریستی اسرائیل برای ایجاد یک پایگاه نظامی در اقلیم سومالی‌لند اشاره کرده بودند؛ اقدامی که در چارچوب تلاش برای تقویت نفوذ این رژیم تروریستی در شاخ آفریقا و در نزدیکی خلیج عدن، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب صورت می‌گیرد.

منبع: المیادین

