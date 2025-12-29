کود گلفام آمل با کسب هشتمین پیروزی، صدرنشینی خود را در مسابقات گروه دوم لیگ یک والیبال کشور تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور، تیم کود گلفام آمل با برتری ۳ بر ۱ مقابل تهران بیشه چمستان، ۲۴ امتیازی شد و به صدرنشینی خود تدوام بخشید.

شاگردان عادل غلامی بعد از باخت ۲۵ بر ۲۰ در دست اول، در دست‌های دوم تا چهارم با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۷ در سالن پیامبر اعظم آمل پیروز شدند.

تیم نیروانا آمل در بازی داخل خانه با نتیجه ۳ بر صفر کاسپین شهر بهشت را  مغلوب کرد.

این مسابقه با پیروزی ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰، نیروانا آمل همراه شد تا این تیم با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار بگیرد.

تیم مقدم قزوین نیز در دیدار حساس هفته، با حساب  ۳ بر صفر مهمانش شوکاشور آمل را از پیش رو برداشت و با ۶ برد و ۱۸ امتیاز، جای این تیم را در رتبه سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ یک والیبال کشور گرفت.

در شهرآورد تیم‌های نظامی پایتخت، عقاب نهاجا با نتیجه ۳ بر صفر نیروی زمینی را مغلوب کرد تا با ۶ برد و ۱۵ امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کند.

در این گروه شوکا شور آمل با کسب ۵ برد و ۱۷ امتیاز و تهران بیشه چمستان با ۵ برد و ۱۶ امتیاز به ترتیب جایگاه پنجم و ششم را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروی زمینی تهران با ۲ برد و ۵ امتیاز قرار دارد و کاسپین شهر بهشت با ۱ برد و ۳ امتیاز در انتهای جدول جا خوش کرده است.

برچسب ها: مسابقات والیبال ، لیگ یک والیبال
خبرهای مرتبط
خانه والیبال بابلسر صدرنشین دور رفت لیگ ۲ والیبال بانوان کشور
لیگ یک والیبال کشور در قرق نمایندگان مازندران + فیلم
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
آخرین اخبار
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا