سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن گرامیداشت حماسه ملی ۹ دی از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه در راستای چگونگی برپایی باشکوه این مراسم، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این مراسم اعلام کرد:
این مراسم، از ساعت: ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه ۱۴۰۴، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی، با حضور پایتخت نشینان از میدان آئینی امام حسین (ع) و معابر پیرامونی آغاز می‌شود.

سردار موسوی پور افزود: بدین منظور محدودیت‌های توقف، از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ در مسیر دورگرد‌های شرقی-غربی میدان آئینی امام حسین (ع) و خیابان ۱۷ شهریور، حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا می‌باشد.

موسوی پور در ادامه گفت: همچنین اعمال محدودیت‌های تردد در صورت نیاز و متناسب با بار ترافیکی در میدان امام حسین (ع)، دورگرد‌های شرقی-غربی و خیابان‌های: دماوند حد فاصل پل بزرگراه امام علی (ع) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) در هر دو مسیر، نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع شمالی میدان امام حسین (ع)، ۱۷شهریور حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا، انقلاب حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان فردوسی در هر دو مسیر انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها در خیابان‌های: مجاهدین اسلام تا آبسردار، پیروزی حد فاصل میدان شهدا تا سه راه شکوفه، دماوند حدفاصل میدان امام حسبن (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر شده است.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

برچسب ها: تمهیدات ترافیکی ، راهور
خبرهای مرتبط
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو/ اعمال قانون برای بیش از ۲۰۰ هزار خودروی دودزا در پاییز پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مصوبه سران قوا برای ابقاء رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
وضعیت ترافیک در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آخرین اخبار
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌: حق‌آبه تالاب بندعلیخان ورامین باید احیا شود
خودرو‌های مردود شده در سامانه سیمفا چند روز فرصت برای رفع عیوب و دریافت گواهی معاینه فنی دارند؟
جذب ۸۰۰ نیرو و حمایت جدی از محیط‌بانان در دستور کار سازمان محیط زیست
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد