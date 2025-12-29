عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران گفت: سازوکار فروش قسطی یا خرید اعتباری در واقع یک فرهنگ اقتصادی است که به پر کردن خلأ نقدینگی موجود در جامعه کمک می‌کند و این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا هم رایج است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید افتخاری عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها بخشی از ظرفیت خود را به مصرف‌کنندگان اختصاص داده‌اند تا بتوانند به‌صورت اعتباری خرید کنند گفت:این خرید الزاماً محدود به پوشاک نیست؛ ممکن است یک مصرف‌کننده با این اعتبار طلا تهیه کند، دیگری هزینه حمل‌ونقل خود را بپردازد، فردی مواد غذایی بخرد یا شخص دیگری پوشاک تهیه کند. 

وی افزود :این سازوکار در واقع یک فرهنگ اقتصادی است که به پر کردن خلأ نقدینگی موجود در جامعه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: به‌نظر من این موضوع ارتباطی به دولت ندارد، چرا که پلتفرم‌ها عمدتاً خصوصی هستند و بسته‌های متنوعی را پیشنهاد می‌دهند که هم با استقبال مصرف‌کنندگان مواجه شده و هم صنعت تعامل خوبی با آن‌ها برقرار کرده است. اتحادیه زمان زیادی صرف کرد تا این خلأ بازار را از طریق همکاری با پلتفرم‌های خصوصی پوشش دهد و در عمل این مسیر بسیار چابک‌تر و سریع‌تر از زمانی بود که قرار بود دولت مستقیماً این بستر را فراهم کند.

افتخاری افزود: در نهایت، اتحادیه به جمع‌بندی رسید و تفاهم‌نامه‌های بسیار خوبی با پلتفرم‌های مختلف منعقد شد و این بسته‌ها به‌عنوان اولین تشکل، در اختیار فعالان صنعت قرار گرفت. این رویکرد نه‌تنها اتفاق بدی نیست، بلکه تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز وجود دارد.

افتخاری با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در صنعت پوشاک تصریح کرد: «اگر بخواهیم منصفانه مقایسه کنیم، به جرأت می‌توان گفت هیچ صنعتی در سال‌های اخیر رشد قیمتی کمتری نسبت به پوشاک نداشته است. کافی است کالاها را با هم مقایسه کنیم؛ کاهش ارزش پول ملی موضوعی است که ارتباطی به صنعت پوشاک ندارد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت پوشاک با تمام توان تلاش کرده خود را با شرایط امروز تطبیق دهد. اگر کالایی را که ۱۰ سال پیش خریداری کرده‌اید با دلار امروز محاسبه کنید و سپس قیمت نمونه مشابه فعلی را ببینید، متوجه می‌شوید که تا چه اندازه از خلاقیت و ظرفیت تولید ایرانی استفاده شده تا قیمت‌ها در یک بازه معقول و منطقی حفظ شود. آنچه امروز بیش از همه اثرگذار است، کاهش ارزش پول کشور است؛ مسئله‌ای که متأسفانه به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

 

