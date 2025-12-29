مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، یک بنای غیرمجاز به مساحت ۲۰۰ متر مربع و یک فقره اراضی کشاورزی به مساحت ۴ هزار متر مربع در حوزه فعالیت مرکز جهادکشاورزی سمسکنده، طبق رای قطعی قضایی قلع و قمع شد.

او با هشدار صریح افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی بدون اغماض و فوری قلع و قمع خواهد شد و متخلفان به شدت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شهروندان و کشاورزان خواست تا ضمن رعایت قانون، موارد تخلف را سریعاً گزارش دهند تا از تضییع حقوق قانونی کشاورزان جلوگیری شود.

علوی گفت: این اقدامات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد و نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه‌های ذی‌ربط در جلوگیری از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

او افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اجرای سریع و دقیق این احکام قضایی، پیام روشنی به متخلفان احتمالی ارسال کرده است: حفاظت از منابع ملی و اراضی کشاورزی در اولویت اصلی قرار دارد.

برچسب ها: قلع و قمع ، ساخت و ساز غیرمجاز
خبرهای مرتبط
قلع و قمع ۹ بنای غیرمجاز کشاورزی در نور
قلع و قمع ۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در عباس آباد
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
آخرین اخبار
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا