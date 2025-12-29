شهردار تهران گفت: در مدت اخیر دولت به شهر تهران اتوبوس تحویل نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا زاکانی شهردار تهران در مورد تحویل هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری از سوی دولت در آبان ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: دولت در آبان ماه هیچ اتوبوسی به ما تحویل نداده است.

گفتنی است فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز سه شنبه -سوم دی‌ماه ۱۴۰۴- در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: تحویل هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری، دو هزار و ۶۰۴ دستگاه خودروی عمرانی، ۳۸۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک‌هزار دستگاه نیسان کمپرسی در آبان‌ماه انجام شده است، اما با توجه به اعلام شهردار پایتخت، تهران سهمی از این اتوبوس‌ها نداشته است.

بنابر آنچه سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورا اعلام کرد، در دوره ششم مدیریت شهری ۲۷۱ دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت.

منبع: شهرداری