هیات واگذاری در جلسه ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شرایط واگذاری ۴۹ درصد سهام شرکت طراحی و ساختمان نفت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را مصوب کرد.

۱- تغییر شرایط واگذاری ۴۹ درصد سهام شرکت طراحی و ساختمان نفت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موضوع بند (۱) مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ مطرح و تغیر شرایط واگذاری شرکت مذکور به صورت ۱۰ درصد نقد مابقی در اقساط ۵ ساله طی ۱۰ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه با همان قیمت مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ به تصویب رسید.

۲- اقدام سازمان خصوصی سازی در اصلاح قیمت پایه ۵۳ درصد سهام شرکت آلومینای ایران موضوع بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ مطرح و مورد تنفیذ قرار گرفت.

۳- موضوع «استمهال مانده بدهی قسط سررسید مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ قرارداد واگذاری یک باب آپارتمان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی غربی، طبقه چهارم، شمال شرقی مطرح و با استمهال مانده بدهی قسط مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ قرارداد واگذاری آپارتمان موصوف تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ به مدت یک ماه با احتساب سود دوره ی امهال معادل مبلغ ۳۴،۷۷۵ میلیون ریال موافقت شد.

۴- دین حال شدن بدهی بانک رفاه کارگران خریدار ۵ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و وصول کلیه مطالبات از محل ضمانتنامه بانکی مأخوذه موضوع بند (۵) مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ مطرح و باتوجه به تسویه کلیه اقساط معوق ناشی از واگذاری ۵ درصد سهام شرکت یاد شده به بانک رفاه کارگران با لغو تصمیم مذکور موافقت شد.

۵- با درج عنوان «جایگاه سوخت شماره (۱) چالوس» متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.

۶- با اصلاح عنوان «نمایشگاههای خراسان رضوی» به «نمایشگاه بین المللی مشهد» در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.

۷- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱/۲۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه خرد و تدریجی سهام مذکور به قیمت تابلو بورس در زمان معامله تا پایان سال جاری اقدام نماید.

۸- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت «مدیریت تولید برق زرند» متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح و واگذاری سهام مذکور با قیمت پایه هر سهم به ارزش ۱۳۹۴۱ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی ها جمعاً به ارزش ۴۶۸،۰۰۰، ۳۵۳،۳۷۶ ریال و با شرایط ۵۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۲ ساله طی ۴ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی و با اعمال شرایط دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها.

۹- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴۰ درصد سهام «شرکت مدیریت تولید برق یزد» متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح و واگذاری سهام مذکور با قیمت پایه هر سهم به ارزش ۳۷،۷۴۸ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی ها جمعاً به ارزش ۱،۲۱۳،۲۶۶،۰۱۷۶۰۰ ریال و با شرایط ۴۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۲ ساله طی ۴ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی و با اعمال شرایط دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها».

۱۰- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق یزد متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح و واگذاری سهام مذکور با قیمت پایه هر سهم به ارزش ۱۴۲۸۹۸ ریال براساس ارزش روز خالص داراییها جمعاً به ارزش ۵۳۴۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۳۷۱ ریال و با شرایط ۳۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۵ ساله طی ۱۰ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی و با اعمال شرایط دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها».

۱۱- قیمت پایه و شرایط واگذاری نیروگاه قائن متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح و واگذاری بنگاه مذکور به ارزش کل ۷۳۴،۴۰۰، ۱۷۶۸۵۵ ، ۳۱ ریال و با شرایط ۵۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۴ ساله طی ۸ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی و با اعمال شرایط دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها. ضمناً هیأت اعتبار قیمت پایه مزایده بنگاه مذکور را تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ تعیین نمود.

۱۲- قیمت پایه و شرایط واگذاری نیروگاه زرند، متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح و واگذاری بنگاه مذکور به ارزش کل ۲۵۹،۶۶۸،۰۰۰،۰۰۰، ۴۹ ریال و با شرایط ۵۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۴ ساله طی ۸ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی و با اعمال شرایط دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها به شرح پیوست (۷) به تصویب رسید. ضمناً هیأت اعتبار قیمت پایه مزایده بنگاه مذکور را تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ تعیین نمود.

۱۳ - قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۷/۹ درصد سهام شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح و مقرر شد سازمان خصوصی سازی ظرف یک ماه آتی نسبت به پیگیری تعیین تکلیف اراضی و همچنین بدهی ارزی آن شرکت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و موضوع مجدداً در جلسات آتی طرح و تصمیم گیری شود.

۱۴- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰.۳۴ درصد سهام شرکت تولیدی و صنعتی جامکو متعلق به سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و واگذاری سهام مذکور به صورت نقد با قیمت پایه هر سهم به ارزش ۸۰۳،۷۸۷،۷۶۵ ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها جمعاً به ارزش ۱،۴۱۳،۰۵۸۸۹۰۸۷۰ ریال از طریق مزایده عمومی.

۱۵- موضوع «دین حال شدن مطالبات سازمان خصوصی سازی از شرکت سرمایه گذاری اهداف بابت خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مطرح و با توجه به معوق شدن دو قسط کامل و بخش عمده ای از یک قسط مربوط به واگذاری ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دین حال شدن کلیه مطالبات سازمان خصوصی ساری با واگذاری سهام.

شرکت فوق تا تاریخ انتقال سهام به سازمان مذکور تصویب و مقرر شد مطالبات از محل اعاده تعداد سهامی که در برگیرنده مطالبات یاده شده باشد بر اساس قیمت پایانی تابلو بورس در تاریخ انتقال به سازمان خصوصی سازی از طریق وکالتنامه در اختیار آن سازمان به دولت (سازمان خصصی سازی) انتقال یابد و در صورت لزوم کلیه هزینه های انتقال سهام نیز از محل عرضه عمومی سهام مزبور می گردد.