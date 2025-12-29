باشگاه خبرنگاران جوان - برخی اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایران با نمایش مداوم درد، غم و حتی سوگ نزدیکان خود، در حال جذب فالوئر و افزایش بازدید هستند. آنها با طرح گلایه‌های سیاسی و معیشتی از مخاطب بازخورد می‌گیرند، بی‌آنکه خود لزوماً تجربه‌ای هم‌سطح با رنج‌های روزمرهٔ مردم داشته باشند.

اقتصاد توجه، مفهوم تازه‌ای نیست، اما در سال‌های اخیر با قدرت‌گیری شبکه‌های اجتماعی، شکل عریان‌تری به خود گرفته است. در این فضا «دیده شدن» به ارزشی مستقل و گاهی مهم‌تر از کیفیت، صداقت یا حتی اخلاق تبدیل شده است.الگوریتم‌ها به محتوای احساسی، جنجالی و پرواکنش پاداش می‌دهند و همین مسأله، مسیر تازه‌ای برای برخی چهره‌ها گشوده است: دردفروشی، سوگ‌نمایی و غصه‌فروشی به‌عنوان ابزار بقا و رشد در چرخهٔ توجه.

وقتی رنج، تبدیل به سرمایهٔ رسانه‌ای می‌شود بخش قابل توجهی از محتوای ترند در شبکه‌های اجتماعی، بر پایهٔ نمایش رنج و نارضایتی ساخته می‌شود؛ از گلایه‌های مداوم دربارهٔ وضعیت معیشتی مردم تا روایت‌های پررنگ از اندوه، خشم یا ناامیدی جمعی.در این میان، برخی اینفلوئنسرها و حتی سلبریتی‌ها با هم‌صدایی نمایشی با مردم، تلاش می‌کنند خود را در متن بحران‌ها قرار دهند.این در حالی است که سبک زندگی این چهره‌ها، از جمله سفرهای خارجی، پروژه‌های تبلیغاتی پرهزینه، برندهای لاکچری و زندگی پرزرق و برق آنها، نشان می‌دهد که فاصلهٔ معناداری میان تجربهٔ زیستهٔ آنها و مخاطبان‌شان وجود دارد. اما در اقتصاد توجه، صداقت الزاماً شرط موفقیت نیست؛ «بازتولید حس مشترک» حتی اگر ساختگی باشد، کافی است.