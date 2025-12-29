مأموران محیط زیست یک کشیم گردن سیاه گرفتار در تور‌های صیادان در نوار ساحلی گیلان را نجات دادند و در زیستگاه طبیعی این پرنده رهاسازی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: یک فرد کشیم گردن سیاه که در تور‌های صیادان در نوار ساحلی گیلان گرفتار شده بود، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست نجات یافت و پس از بررسی وضعیت جسمی، در زیستگاه طبیعی اش رهاسازی شد.

او افزود: این گونه از پرندگان آبزی مهاجر است که در فصول پاییز و زمستان به تالاب‌ها و سواحل شمال کشور مهاجرت می‌کند.

سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق تصریح کرد: صیادان لازم است در هنگام نصب و استفاده از تور‌های صیادی، دقت کافی داشته باشند تا از گرفتار شدن پرندگان آبزی و سایر گونه‌های حیات‌وحش جلوگیری شود.

این پرنده بودن در آب را به هر جای دیگر ترجیح می‌دهد و لانه خود را روی آب می‌سازد و هنگام فرار به جای پرواز کردن به زیر آب شیرجه می‌رود. 

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

