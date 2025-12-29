باشگاه خبرنگاران جوان - شیما انصاری امروز -دوشنبه ۸ دیماه- در نشست بررسی مسائل زیستمحیطی شهرستان ورامین با بیان اینکه تالاب بندعلیخان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان و گونههای جانوری منطقه است، اظهار کرد: بهدلیل برداشتهای غیرمجاز در سالهای گذشته در بالادست و بیتوجهی به قوانین مرتبط با حوزه تالابها، حقآبه این تالاب تأمین نشده و نتیجه آن خشکشدن بخشهای گستردهای از تالاب و تبدیل آن به کانون گردوغبار بوده است.
وی با اشاره به قانون حفاظت و احیای تالابها و آییننامه اجرایی آن افزود: طبق تصریح قانون، پس از تأمین آب شرب، حق طبیعت در اولویت قرار دارد، اما متأسفانه این اصل در سالهای گذشته مغفول مانده است. سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت، پیگیری تأمین حقآبه تالاب بندعلیخان را در دستور کار دارد و این موضوع در سطوح مختلف، از جمله ستاد احیای تالابها دنبال خواهد شد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه مطالعات تخصصی و زیستمحیطی در خصوص تالاب بندعلیخان پیشبینی شده است، تصریح کرد: نتایج این مطالعات میتواند بهعنوان اسناد پشتیبان، امکان طرح مستدل و مستند مطالبات محیط زیستی را در جلسات تصمیمگیری فراهم کند. در کنار آن، استفاده از پسابها و آبهای غیرمتعارف، اصلاح مسیرهای انتقال آب و لایروبی میتواند به تخصیص حداقل منابع آبی برای حفظ حیات تالاب کمک کند.
انصاری تأکید کرد: تحقق این اقدامات نیازمند همکاری وزارت نیرو و شکلگیری عزم و مطالبهگری واحد در سطح شهرستان ورامین است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مسیر، خود را موظف به پیگیری مستمر میداند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی چرمشهر گفت: این شهرک از گذشته بهدلیل استقرار واحدهای بالقوه آلاینده مورد توجه بوده و همکاران ما در ادارهکل محیط زیست استان تهران طی سالهای اخیر، پایشهای مستمری را برای الزام واحدها به رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، بهویژه در حوزه خروجی فاضلاب انجام دادهاند.
معاون رئیسجمهور افزود: برخی واحدها با وجود تذکرات و پیگیریها همچنان با مشکلات زیستمحیطی مواجهاند که در این زمینه، اقدامات و پیگیریهای قانونی لازم براساس قوانین موجود در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. در صورت تصفیه صحیح پسابها و رفع آلودگیها، این منابع میتوانند بخشی از نیازهای آبی منطقه را جبران کنند، اما اولویت نخست رفع کامل آلودگی و الزام واحدها به استقرار سیستمهای تصفیه فاضلاب متناسب با نوع فعالیت آنهاست.
انصاری، با هشدار نسبت به توسعه صنایع آببر در استان تهران اظهار کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، نرخ بالای فرونشست زمین در شهرستان ورامین و تأکید دولت چهاردهم بر پرهیز از بارگذاری بیش از ظرفیت محیط زیستی، هرگونه توسعه صنعتی باید با حساسیت و دقت فراوان صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در استفاده از پسابها نیز نباید نگاه بهعنوان منبع جدید برای توسعه داشته باشیم و این منابع باید صرف تغذیه آبخوانها و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی شوند. توسعه فضای سبز نیز باید براساس الگوی سازگار با اقلیم منطقه و با استفاده از آبهای غیرمتعارف انجام شود.
معاون رئیسجمهور همچنین به موضوع آلودگی هوا در استان تهران اشاره کرد و گفت: تمرکز بالای جمعیت و فعالیتهای صنعتی در محدودهای کوچک از کشور، منجر به بارگذاری بیش از ظرفیت محیط زیستی شده و نتیجه آن، تشدید آلودگی هوا بهویژه در فصول سرد سال است. از این رو، توجه به ملاحظات زیستمحیطی در تمامی تصمیمگیریها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای محیطبان اظهار کرد: امروز حدود ۱۱ درصد از عرصه سرزمینی کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظت میشود و محیطبانان با حداقل امکانات و با تمام توان از این سرمایههای ملی صیانت میکنند؛ بهگونهای که تاکنون ۱۵۴ شهید در راه حفاظت از طبیعت کشور تقدیم شده است.
وی افزود: هرگونه دخل و تصرف یا واگذاری در مناطق حفاظتشده، با توجه به حساسیتهای زیستگاهی، باید در شورای عالی محیط زیست که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است، بررسی و تصمیمگیری شود.
معاون رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در عین حمایت از توسعه و پیشرفت کشور، بر توسعه پایدار و متوازن تأکید دارد و هر جا که حفظ محیط زیست تضمین شود، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاههای اجرایی و مسئولان محلی وجود دارد.