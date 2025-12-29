باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای هیئت مدیره استقلال امروز در نشستی ناکامی‌های اخیر در لیگ برتر و اختلاف سرمربی تیم با رامین رضاییان را بررسی می‌کنند.

گفته می‌شود با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالاتی استقلال برای نیم فصل بسته است و اعضای هیئت مدیره در این جلسه به دنبال راهکاری برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها خواهند بود.

تیم فوتبال استقلال در نیم فصل قصد دارد پس از حل شدن مشکل ثبت قرارداد ها با بازیکنان جدیدی وارد مذاکره شود و در چند پست تیم خود را تقویت کند.

طبق اعلام ساپینتو رامین رضاییان در نیم فصل از استقلال جدا می شود و ابوالفضل جلالی با وجود اینکه با سرمربی پرتغالی استقلال مشکل دارد اما در این تیم میماند.