باشگاه استقلال امروز جلسه‌ای را در خصوص مشکلات اخیر این تیم برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای هیئت مدیره استقلال امروز در نشستی ناکامی‌های اخیر در لیگ برتر و اختلاف سرمربی تیم با رامین رضاییان را بررسی می‌کنند.

گفته می‌شود با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالاتی استقلال برای نیم فصل بسته است و اعضای هیئت مدیره در این جلسه به دنبال راهکاری برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها خواهند بود.

تیم فوتبال استقلال در نیم فصل قصد دارد پس از حل شدن مشکل ثبت قرارداد ها با بازیکنان جدیدی وارد مذاکره شود و در چند پست تیم خود را تقویت کند.

طبق اعلام ساپینتو رامین رضاییان در نیم فصل از استقلال جدا می شود و ابوالفضل جلالی با وجود اینکه با سرمربی پرتغالی استقلال مشکل دارد اما در این تیم میماند.

برچسب ها: تیم استقلال ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
نظری جویباری: جنپو با نظر ساپینتو جذب شده است
ابقای موقت ساپینتو؛ سپاهان آخرین فرصت
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
ساپینتو: تیمی بهتر از استقلال ندیده‌ام!
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با گل گهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
آخرین اخبار
بررسی چالش اسکان کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
محرومان بازی تراکتور و ملوان
مبارزه پیام احمدی و حریف گرجستانی بهترین مسابقه سال ۲۰۲۵
کمیته انضباطی نساجی را نقره داغ کرد
ساعت بازی تراکتور تغییر کرد
سه مدافع در صف خروج استقلال
داور دیدار‌های معوقه لیگ برتر مشخص شد
نظری جویباری: جنپو با نظر ساپینتو جذب شده است
ابقای موقت ساپینتو؛ سپاهان آخرین فرصت
برگزاری اولین رویداد از تورنمنت جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا
اعلام نتایج ۶ شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات رپید دوحه
آمار شگفت انگیز برونو فرناندز در خلق موقعیت
فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال ادامه دار است
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
۱۰ درصد از قرارداد اعضای باشگاه آلومینیوم اراک کسر شد
تیم ملی هندبال مردان ایران راهی بحرین شد
برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته از ۱۳ دی
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی
جلسه استقلالی‌ها برای خروج از بحران
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
پیروزی مدعیان در سری آ ایتالیا/ بالای جدول دست نخورده باقی موند + فیلم
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس