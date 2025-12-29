شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر در خیابان افسریه شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سد معبر یکی از معضلات شهری است که تأثیرات منفی بر روی کیفیت زیست در شهر‌ها دارد. این معضل بیشتر در برخی مکان‌های شلوغ که مراکز تجاری در آن وجود دارد؛ بیشتر به چشم می‌خورد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر خیابان افسریه شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام، ساکن محله افسریه در شهر تهران هستم. در خیابان‌های این محله به شکل عجیبی شاهد سد معبر مغازه دار‌ها نه تنها در پیاده رو‌ها بلکه در جلوی مغازه‌ها در خیابان هستیم بطوریکه اکثر آنها با گذاشتن موانعی در خیابان عملا جای پارک خودرو‌ها را اشغال کرده‌اند. شما این موانع را در جلوی مغازه لولزم التحریر؛ آژانس املاک و هم می‌بینید. لطفا پیگیری نمائید آیا این کار قانونی هست یا خیر. با تشکر

