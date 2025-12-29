شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر در خیابان افسریه شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سد معبر یکی از معضلات شهری است که تأثیرات منفی بر روی کیفیت زیست در شهر‌ها دارد. این معضل بیشتر در برخی مکان‌های شلوغ که مراکز تجاری در آن وجود دارد؛ بیشتر به چشم می‌خورد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر خیابان افسریه شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

 متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام، ساکن محله افسریه در شهر تهران هستم. در خیابان‌های این محله به شکل عجیبی شاهد سد معبر مغازه دار‌ها نه تنها در پیاده رو‌ها بلکه در جلوی مغازه‌ها در خیابان هستیم بطوریکه اکثر آنها با گذاشتن موانعی در خیابان عملا جای پارک خودرو‌ها را اشغال کرده‌اند. شما این موانع را در جلوی مغازه لولزم التحریر؛ آژانس املاک و هم می‌بینید. لطفا پیگیری نمائید آیا این کار قانونی هست یا خیر. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سد معبر خیابان ، سوژه خبری ، معضلات شهری
خبرهای مرتبط
سد معبر در خیابان فردوسی تهران معضل اهالی و کسبه شد
رنجش پایتخت نشینان از سد معبر در برخی از معابر
سدمعبر برخی اصناف صدای اهالی لنگرود را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری آئین سنتی حلیم پزان در آران و بیدگل + فیلم
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
بارش برف روستای جغدان را سفیدپوش کرد + فیلم
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
آخرین اخبار
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
برگزاری آئین سنتی حلیم پزان در آران و بیدگل + فیلم
بارش برف روستای جغدان را سفیدپوش کرد + فیلم
فیلمی از سفید پوش شدن اهر در اولین بارش برف زمستانی
فیلمی از مسدود شدن جاده اهواز به مسجد سلیمان در اثر بارش شدید باران
تاخیر در تحویل معضل خریداران خودروی شاهین G شد
فیلمی از بارش رحمت الهی در آسمان خنج
قابی خاطره انگیز از جنگل باغو از لنز دوربین شهروندخبرنگار