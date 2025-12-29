باشگاه خبرنگاران جوان - روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آیین رونمایی و اکران مستند «عمق میدان»؛ از تولیدات گروه مستند شبکه افق به همراه تقدیر از عوامل آن با حضور امیر دریادار بمانی؛ جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، صادق یزدانی؛ مدیر شبکه افق، ناخدا نیکبخت، ناخدا موسوی، امیر مقیمی، امیر سرنوشت، اباذر صالحیان؛ مدیر گروه مستند شبکه افق و جمعی از چهره‌های نظامی و اصحاب رسانه در سالن همایش‌های شبکه افق سیما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، صادق یزدانی مدیر شبکه افق سیما اظهار داشت: مستند «عمق میدان» روایت فداکاری امیر ناصر سرنوشت و جمع دیگری از پرسنل نیروی دریایی در جریان دوران دفاع مقدس است. جا دارد از شهید محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان هم یاد بکنم که در هفتم آذر ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: تبیین گفتمان انقلاب اسلامی که وظیفه اصلی شبکه افق است به دنبال تولیدات اثر بخش در حوزه دفاع مقدس و جنگ ۱۳روزه فعالیت می‌کند. وظیفه ما پاسداشت زحمات کسانی است که برای دفاع از این آب و خاک از جان خود گذشتند. ما در برابر این همه فداکاری کار زیادی انجام نداده‌ایم. روایت «عمق میدان» با تلاش دوست عزیزم آقای علی شهاب‌الدین و گروهشان به سرانجام رسید.

یزدانی ادامه داد: این تلاش حدود سه سال به طول انجامید تا در نهایت «عمق میدان» به نتیجه برسد و اگر همت، حوصله و غیرت این عزیزان نبود، امروز شاهد رونمایی از این مستند ارزشمند نبودیم؛ مستندی که چند هفته پیش در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت نیز توانست جایزه بخش «شهید آوینی» را از آن خود کند. همچنین از دوستان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم سپاسگزارم که برای تولید این فیلم زحمات زیادی کشیدند.

در ادامه این رویداد، امیر ناصر سرنوشت که شخصیت اصلی مستند «عمق میدان» نیز هست، پشت تریبون آمد و عنوان کرد: یاد همه شهدای دفاع مقدس و نیروی دریایی به ویژه شهیدان حسین حفیظی، ابراهیم همتی، محمودرضا کوشا و... را گرامی می‌دارم. شهدایی که با ایثار خون خودشان شرایط امنی را فراهم کردند تا ما امشب دور هم باشیم.

وی افزود: تاریخ نیروی دریایی ایران یک تاریخ بی‌نظیر و پرافتخار است. خدا را شکر می‌کنم که فرصت خدمت در نیروی دریایی را به من داد. من در سال ۱۳۵۰ به استخدام نیروی دریایی درآمدم و مدتی راهم در خارج از کشور آموزش دیدم. این موهبتی بود که خداوند به من اعطا کرد. تمام هم دوره‌های من در آن سال‌ها، با وقوع جنگ تحمیلی لباس رزم پوشیدند. تعدادی از آنها به افتخار شهادت نائل شدند و تعدادی دیگر هم امروز به ما افتخار دارند و در جمع ما هستند.

سرنوشت گفت: به تصویر کشیدن حماسه‌هایی که نیروی دریایی آفرید بسیار سخت و گاهی غیرممکن است، اما از جناب شهاب‌الدین ممنونم که گوشه‌ای از این جانفشانی‌ها را در قالب مستند «عمق میدان» به تصویر کشیدند تا در تاریخ ماندگار شود. این حماسه‌ها نباید فراموش شود و شرافت انسانی و ایرانی باید به نمایش در بیاید.

این نظامی پیشکسوت تصریح کرد: نیروی دریایی در همان دو ماه اول جنگ تکلیف جنگ را مشخص کرد و شریان‌های اقتصادی عراق را قطع کرد. از آن پس در طول جنگ ما سیادت دریایی داشتیم و ان شاالله از این پس هم خواهیم داشت. همه اینها مرهون رشادت نیرو‌هایی است که در ناوچه‌ها سجاده خودشان را در کنار توپ پهن کرده بودند. علاوه بر این باید از همسران و اعضای خانواده پرسنل نیروی دریایی هم تشکر ویژه‌ای داشته باشیم که چه در زمان جنگ و چه در ماموریت‌های سا‌های اخیر همیشه در کنار این عزیزان بودند و صبر و تحمل فراوانی داشتند. تلاش ما در تولید این مستند این بود که گام اول را برداریم تا ان شاالله بستر برای تولدیات تصویری بعدی فراهم شود.

در ادامه مراسم علی شهاب الدین؛ کارگردان و تهیه کننده «مستند عمق میدان» با تاکید بر ضرورت حفظ و روایت گنجینه‌های تاریخ شفاهی جنگ، پیش از آنکه در سکوت خبری به فراموشی سپرده شوند، «عمق میدان» را روایتگری دانست که با جسارت به سراغ ناگفته‌ها رفته و «مروارید‌های پنهان» مانند محمدابراهیم همتی و دیگر قهرمانان را معرفی می‌کند که برای دیدنشان باید به عمق میدان زد.



وی افزود: سربلندی مستند مرهون خون‌های ریخته شده در هفتم آذر ۱۳۵۹ در خلیج فارس است که نام این خلیج را برای همیشه در رگ‌های ایرانیان جاری کرده است.

این مستندساز با اشاره به عوامل موفقیت «عمق میدان» خاطرنشان کرد: موفقیت مستند نه اتفاقی، بلکه حاصل تحقیق عمیق، خلوص نیت، عشق به کار، ژرف‌اندیشی، آینده‌نگری، پرهیز از لوکیشن‌های دم‌دستی و مهم‌تر از همه، دوری از القای نگاه نژادپرستانه نسبت به دشمن بود.



وی در پایان افزود: همکاری سه نهاد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شبکه افق سیما و نیروی دریایی ارتش نقشی کلیدی و کم‌نظیر در به ثمر رساندن این اثر داشت.

امیر فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: در محفل امروز ما هم حماسه‌سازان حضور دارند و هم کسانی که این حماسه‌ها را روایت کرده‌اند. در نیرو‌های مسلح به دلیل مسائل امنیتی، به تصویرکشیدن و رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها محدودیت دارد. این محدودیت‌ها در نیروی دریایی بیشتر هم هست. فرزندان شما در نیروی دریایی دور از چشم مردم و در عمق میدان هستند، اما بر پهنه دریا هم لحظات شورانگیز و حماسی فراوانی را رقم زده‌اند که از چشم دوربین‌ها پنهان مانده است.

وی بیان داشت: این که بخش کوچکی از یک عملیات تاریخی ما در قالب فیلم مستند مورد پسند مخاطبان و صاحب‌نظران این حوزه قرار می‌گیرد نشان‌دهنده ظرفیتی است که باید بیشتر به آن توجه کرد.

امیر بمانی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که این جنگ برای ما گنج بود و باید با زبان هنر از این گنج بهره‌برداری کرده و به آیندگان منتقل کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی دریایی افزود: مانایی هنر ریشه در فرهنگ و هویت ما ایرانیان دارد. هنر جوهره اصلی انسان هاست و در ادبیات کهن ما نیز به آن اشاره شده است امروز محفل و بستر خوب و باشکوهی در شبکه محترم افق فراهم شده است تا ظرفیت‌های نیروی دریایی و شجاعت و رشادت نیرو‌های فعال در آن را به نظاره بنشینیم. ان‌شاالله این مستند آغاز راه مبارکی برای همکاری متقابل نیروی دریایی و هنرمندان باشد.

وی افزود: نیروی دریایی راهبری و تعیین کننده جمهوری اسلام یایران این آمادگی را دارد که در تولیدات مستند و سینمایی با هنرمندان عزیز و نهاد‌های فرهنگی همکاری کند.

در ادامه این مراسم، از علی شهاب الدین، امیر سرنوشت، زهره گل افشانی؛ مدیر تولید و گوینده متن مستند «عمق میدان»؛ ایرج شریفی تقدیر به عمل آمده و پوستر این مستند نیز توسط مدیر شبکه افق و مهمانان حاضر، امضا شد. در پایان، مستند «عمق میدان» برای حاضران در نشست روی پرده رفت.