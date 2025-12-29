ریکاردو ساپینتو درحالی مدعی قصد جدایی رامین رضاییان از استقلال شده که این بازیکن اعلام کرده تمایلی برای جدایی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رامین رضاییان در ۲ بازی اخیر استقلال مقابل المحرق بحرین و گل گهر سیرجان با تصمیم ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان از فهرست این تیم کنار گذاشته شد و او با انتشار تصاویری از تمریناتش به این موضوع واکنش نشان داد.

ساپینتو در نشست خبری بعد از شکست ۱ - ۰ مقابل گل‌گهر درباره رضاییان گفت: ناراحتی وی برای بازی‌نکردن را درک می‌کنم. من دوست دارم که او در تیم باشد ولی رامین رضاییان تصمیمش را گرفته از تیم جدا شود و من هم به او این اجازه را دادم.

رضاییان درخصوص صحبت های ساپینتو گفت: متاسفانه این صحبت به درستی منتقل نشده است. آقای ساپینتو قبل‌تر به مدیریت باشگاه و به مدیربرنامه‌های من اعلام کردند که به رامین در استقلال بازی نخواهد رسید و او می‌تواند تیم را ترک کند. برای من عجیب بود که چرا بدون هیچ دلیل انضباطی و با وجود تمرینات همیشگی از تیم کنار گذاشته شده بودم. من در آخرین تمرین این مسئله را به آقای ساپینتو انتقال دادم و به ایشان گفتم که اگر تا این حد به من هیچ اعتقادی ندارد، می‌تواند نامه بدهد و من در تمرینات هم حضور پیدا نکنم. حتی به ایشان اعلام کردم که اگر اعتقادی ندارید، می‌توانید مرا در لیست بازی تیم هم نگذارید.

او در ادامه بیان کرد: صحبتی که آقای ساپینتو انجام نداده، درست نیست، چون ایشان خودش قبل تر به من اعلام کرده بود که در این تیم فرصت بازی به من نخواهد رسید. من هم با این مسئله کنار آمده بودم.

مدافع استقلال در خصوص جدایی اش گفت: در این زمینه هنوز چیزی مشخص نیست؛ اما ظاهرا آقای ساپینتو دوست دارد من بروم.