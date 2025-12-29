باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال این مجموعه بازدید ‌کرد.

در این بازدید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.

همچنین در این بازدید ثابت‌قدم و پیمانکار پروژه توضیحاتی را درخصوص شرایط بازسازی و مراحل انجام شده استادیوم به معاون اجرایی رئیس‌جمهور ارائه دادند.

گفته می‌شود در اسفند ماه سال جاری شرایط میزبانی در ورزشگاه آزادی مهیا می‌شود اما بازسازی کامل تا سال آینده ادامه خواهد داشت.