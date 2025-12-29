بارش‌ها تا سه شنبه ۹ دی در برخی نقاط هرمزگان ادامه می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس نقشه‌های هواشناسی بیشترین شدت بارندگی‌ها در بندرعباس در صبح دوشنبه ۸ دی ماه است و بتدریج هوا نیمه ابری و صاف می‌شود، اما احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی اوقات دوشنبه تا بامداد سه شنبه وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:بیشترین شدت بارش‌ها در نیمه شرقی استان، سواحل، تنگه هرمز و مناطق مرکزی مورد انتظار است.

مجتبی حمزه نژاد گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها وجود دارد.

در بندرعباس آسمان ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و احتمال بارش‌های پراکنده باران، به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز وجود دارد. در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دید موقت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: افزایش سرعت باد و ارتفاع موج، شرایط را برای تردد شناور‌های سبک، قایق‌های صیادی و فعالیت‌های دریایی نامناسب می‌کند.

توصیه می‌شود دریانوردان و صیادان از تردد غیرضروری خودداری کنند.

حمزه نژاد گفت:دمای هوا در بیشتر نقاط استاننسبتاً معتدل است، اما از اواخر وقت و روز‌های آینده کاهش نسبی دما به‌ویژه در مناطق مرتفع استان پیش‌بینی می‌شود.

در بندرعباس، حداکثر دما حدود ۲۳ تا ۲۴ درجه و حداقل دما حدود ۲۰ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

کاهش محسوس دمای هوا در هرمزگان از بامداد سه‌شنبه (۹ دی) و تا پایان هفته، به‌ویژه در ارتفاعات استانمورد انتظار است.

این کاهش دما می‌تواند با افزایش رطوبت نسبی و شب‌ها با دمای نسبتاً سرد همراه باشد.

بارش ها در بستک

 
بارش ها در  میناب
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارندگی ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
غرق شدن خودروی آتش نشانی در سیل پارسیان
بارش ۸۰میلیمتری در پارسیان
زنگ خطر تب دنگی پس از بارندگی های اخیر در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش ها در هرمزگان بصورت پراکنده ادامه دارد + تصاویر
آبگرفتگی بازار میناب + تصاویر
اسامی محکومان ایرانی و خارجی قاچاق کلان سوخت در هرمزگان منتشر شد
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
خروش رودخانه بهتیش بشاگرد
آخرین اخبار
خروش رودخانه بهتیش بشاگرد
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
آبگرفتگی بازار میناب + تصاویر
اسامی محکومان ایرانی و خارجی قاچاق کلان سوخت در هرمزگان منتشر شد
بارش ها در هرمزگان بصورت پراکنده ادامه دارد + تصاویر
تعطیلی مدارس در هرمزگان
غرق شدن خودروی آتش نشانی در سیل پارسیان
بارش ۸۰میلیمتری در پارسیان