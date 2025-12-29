به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس نقشههای هواشناسی بیشترین شدت بارندگیها در بندرعباس در صبح دوشنبه ۸ دی ماه است و بتدریج هوا نیمه ابری و صاف میشود، اما احتمال بارشهای خفیف و پراکنده در برخی اوقات دوشنبه تا بامداد سه شنبه وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:بیشترین شدت بارشها در نیمه شرقی استان، سواحل، تنگه هرمز و مناطق مرکزی مورد انتظار است.
مجتبی حمزه نژاد گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانههای فصلی و مسیلها وجود دارد.
در بندرعباس آسمان ابری تا نیمهابری خواهد بود و احتمال بارشهای پراکنده باران، بهویژه در ساعات ابتدایی روز وجود دارد. در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دید موقت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: افزایش سرعت باد و ارتفاع موج، شرایط را برای تردد شناورهای سبک، قایقهای صیادی و فعالیتهای دریایی نامناسب میکند.
توصیه میشود دریانوردان و صیادان از تردد غیرضروری خودداری کنند.
حمزه نژاد گفت:دمای هوا در بیشتر نقاط استاننسبتاً معتدل است، اما از اواخر وقت و روزهای آینده کاهش نسبی دما بهویژه در مناطق مرتفع استان پیشبینی میشود.
در بندرعباس، حداکثر دما حدود ۲۳ تا ۲۴ درجه و حداقل دما حدود ۲۰ تا ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
کاهش محسوس دمای هوا در هرمزگان از بامداد سهشنبه (۹ دی) و تا پایان هفته، بهویژه در ارتفاعات استانمورد انتظار است.
این کاهش دما میتواند با افزایش رطوبت نسبی و شبها با دمای نسبتاً سرد همراه باشد.
بارش ها در بستک