باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد کل نیرو‌های مسلح با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یوم‌الله نهم دی‌ماه، «روز بصیرت و میثاق با ولایت»، آورده است: ستاد کل نیرو‌های مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ایثارگران سرافراز کشور، یوم‌الله ۹ دی را به‌عنوان، حماسه‌ای برخاسته از اراده ملت غیور ایران اسلامی که با شناخت دسیسه‌های دشمنان، بصیرت و ولایت‌مداری خود در دفاع از ارزش‌های انقلابی و دینی را با آشکار ساختن توطئه پیچیده و خطرناک دشمنان به نمایش گذاشتند، گرامی می‌دارد.

در این بیانیه تاکید شده است: نظام سلطه و استکبار جهانی به رهبری شیطان بزرگ، آمریکای زبون و بدخواهان نظام اسلامی، در فرصتی که تعدادی عناصر خودفروخته داخلی و برخی نیز از روی نادانی و جهل برایش فراهم ساختند، آتش فتنه سال ۱۳۸۸ را برافروختند و از حضور حماسی و هوشیارانه مردم غیور ایران اسلامی برای خنثی‌سازی فتنه در راهپیمایی نهم دی‌ماه که بار دیگر کارآمدی نظام دینی مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه در عبور از آشوب‌ها و بحران‌ها را به اثبات رساندند، غافل بودند.

در بخش دیگری از بیانیه ستادکل نیرو‌های مسلح آمده است: مسلماً یاوه‌گویی‌های تکراری و بی اساس و تهدید‌های تبلیغی، رسانه‌ای و عملیات روانی اخیر دشمنان و نقشه‌های شوم آنان در اعمال تحریم‌های ظالمانه و به راه انداختن جنگ روانی، تبلیغاتی و اقتصادی علیه ایران اسلامی راه به جایی نخواهد برد و ملت بزرگ ایران اسلامی با تأسی از آرمان‌های بلند امام راحل (رحمة الله علیه) و رهنمود‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با مجاهدت، ایستادگی و مقاومت نستوه، مقتدرانه و باصلابت‌تر از گذشته در برابر زیاده‌خواهی جبهه شیطانی استکبار، ایستادگی و اهداف پلید آنان را در نطفه خفه خواهند کرد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح در پایان بیانیه خود آورده است: ستاد کل نیرو‌های مسلح با تجلیل از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی و گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جبهه مقاومت، امنیت کشور و شهدای ترور، یاد و خاطره سردار شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشته، ضمن تأکید بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم توسط دولتمردان خدوم و تلاشگر، به ملت نستوه ایران اسلامی اطمینان خاطر می‌دهد که جان‌برکفان نیرو‌های مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی دشمنان در هر مکان و هر زمان سر بزند، ضرباتی به مراتب محکم‌تر، کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.