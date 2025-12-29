۱۱۰ کشته و زخمی بر اثر خروج قطار از ریل در مکزیک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u0633\u0648\u0646\u0633\u06cc\u0648\u0646\u060c \u062f\u0633\u062a\u200c\u06a9\u0645 \u06f1\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u06f9\u06f8 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n