۱۱۰ کشته و زخمی بر اثر خروج قطار از ریل در مکزیک + فیلم

بر اثر خروج قطار بین‌اقیانوسی مکزیک از ریل، دست‌کم ۱۳ نفر جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوانبر اثر خروج قطار از ریل در مکزیک در منطقه آسونسیون، دست‌کم ۱۳ نفر جان باختند و ۹۸ نفر دیگر زخمی شدند.

 

