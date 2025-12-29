باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اقلیم «سومالی‌لند» که خود را کشوری مستقل اعلام کرده است، از شامگاه یکشنبه شاهد تظاهرات گسترده‌ای علیه به رسمیت شناخته شدن این منطقه توسط رژیم تروریستی اسرائیل بود، تظاهرکنندگانی که پرچم‌های فلسطین را به نشانه همبستگی قوی با آرمان فلسطین برافراشتند.

معترضان در شهر‌های اصلی از جمله لاس‌عانود به خیابان‌ها آمدند و ضمن مخالفت با جدایی از سومالی (کشور مادر)، رژیم تروریستی اسرائیل را به مداخله در امور داخلی سومالی با هدف برهم زدن وحدت ملی متهم کردند.

این اقدام رژیم تروریستی اسرائیل با واکنش‌های شدید عربی و اسلامی رو‌به‌رو شده است؛ به طوری که کشور‌هایی نظیر مصر و عربستان سعودی آن را تلاشی برای بی‌ثبات کردن منطقه دانستند.

معترضان با سر دادن شعار‌هایی تاکید کردند که «سومالی واحد است» و خواستار پایان دادن به همکاری با رژیم تروریستی اسرائیل شدند. این اعتراضات در میان نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های داخلی در این اقلیم صورت می‌گیرد که سال‌هاست به دنبال جدایی است.

منبع: آر تی