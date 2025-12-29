رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث دخالت در انتصابات، من حتماً هم از جهت مدیریتی و هم با توجه به فرمایشات حضرت آقا، مخالف دخالت هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف امروز -دوشنبه ۸ دی‌ماه- در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: این از افتخارات جمهوری اسلامی است که به دنبال الکترونیکی کردن انتخابات است.

وی درمورد دخالت در عزل و نصب مدیران استانی اظهار داشت: من مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هم از جهت مدیریتی و هم از جهت فرمایشات حضرت آقا هستم، اما در این راستا استانداران توجه کنند حضرت آقا فرمودند نمایندگان بهترین مشاورین استانداران هستند، از آنجا که نمایندگان امروز محل رجوع مردم‌اند و مخصوصا با مشکلاتی که امروز مردم دارند می‌توانند مشاورین استانداران باشند.

قالیباف افزود: بار‌ها به دوستان گفته‌ام در انتصاب مدیران اعم از ملی و استانی حق اصرار کردن ندارید که الا و بلا باید فلانی را بگذارید، فرماندار یا استاندار خودش باید انتخاب کند این حق قانونی ما نمایندگان نیست که دخالت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روز‌ها عرفی شده است مراجع دیگر هم هستند که به استاندار و وزیر مراجعه می‌کنند یعنی استاندار ما فقط از طرف نماینده تحت فشار نیست از طرف بخش‌های مختلف دیگر هم تحت فشار است و در این راستا باید به سمتی برویم که روند اصلاح شود.

قالیباف ادامه داد: بار‌ها به نمایندگان گفته‌ام اگر مدیر، بخشدار، استاندار یا وزیری در کارش کوتاهی می‌کند مسئول پیگیری آن هستید، اگر از شما نظر و مشورت خواستند پیشنهاد برای جا به جایی بدهید ولی اگر اصرار کنید درست نیست و سازمان و انسجام مدیریت را زیر سوال می‌برد.

وی با تاکید بر این که در این زمینه نیازمند تعامل هستیم اظهار داشت: استانداران و نمایندگان باید با هم صحبت و مشورت کنند، ما نمونه‌هایی داریم که استانداران این موارد را با همه نمایندگان تنظیم می‌کنند زمانی که ما از تهران نگاه می‌کنیم همه امورات آن استان روان‌تر و کار مردم درست‌تر انجام می‌شود.

رئیس مجلس افزود: برای حل مشکلات مردم، باید کوتاه بیاییم، گذشت و همکاری کنیم و اجازه بدهیم با همراهی کار‌ها پیش برود، وقتی موضوعی را به تریبون می‌کشانیم و آن را سیاسی می‌کنیم، یعنی قصد حل مسئله و انجام کار را نداریم.

تناسبی شدن انتخابات برای افزایش مشارکت و انسجام لازم بود

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوی موضوع انتخابات شورا‌های شهر و روستا و ضرورت تلاش برای افزایش مشارکت در انتخابات، اظهار داشت: یکی از دیدگاه‌های شورای محترم نگهبان، رعایت اصل حداکثری است؛ یعنی نامزد‌های منفرد بتوانند به‌طور گسترده در هر انتخابات شرکت کنند، که این امر مطابق قانون اساسی است.

قالیباف افزود: ما در واقع تناسبی شدن انتخابات را اضافه کردیم که شورای نگهبان و مجمع آن را همراهی کردند و به فضل الهی در مجلس نیز ادامه خواهد یافت. این یک خلأ بود که برای افزایش مشارکت و انسجام لازم بود و ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

رئیس مجلس افزود: انتخابات در تهران هم حداکثری و هم تناسبی است و در آینده هم این طور است و به طور طبیعی مردم و جامعه بیشتر از انتخابات تناسبی استقبال می‌کنند، این انتخاب مردم است و آنان که می‌خواهند انفرادی شرکت کنند حق دارند.

حق شورا‌ها به خوبی ادا نشده است

وی درمورد بحث مربوط به شورا‌ها و تغییر شهرداران، اظهار داشت: کمتر از یکصد سال از عمر شهرداری تهران می‌گذرد، اما پس از من که پنج شهردار دیگر آمدند، من پنجاه و هفتمین شهردار بودم. یعنی عمر متوسط هر شهردار تهران کمتر از ۱۵ ماه است، این یک ضعف عمومی در کشور ماست.

قالیباف افزود: ما در اصلاح قانون مربوط به شهرداری‌ها و شورا‌ها این تغییر را اعمال کردیم که عزل شهردار با تصویب سه‌چهارم اعضای شورا انجام شود، خیلی کار سخت شده است بنابراین دقت در انتخاب شهردار افزایش خواهد یافت، زیرا عزل او نیز دشوارتر خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که هفت اصل آن مربوط به شورا‌های شهر است، اما متأسفانه آن‌طور که باید و شاید، حقوق شورا‌ها ادا نشده است.

قالیباف ادامه داد: ظاهرا یک اختلاف نظری در تفسیر قانون اساسی و برداشت آن بین شورای نگهبان، مجلس و دولت وجود دارد بدون شک بر اساس قانون اساسی تفسیر قانون با شورای نگهبان است آنجاست که حرف اول و آخر زده می‌شود.