باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار حمید اورعی، معاون مهندسی فراجا در نشست خبری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای کارکنان فراجا گفت: در راستای تأمین معیشت نیروهای زحمتکش فراجا و با تدبیر فرمانده معظم کل قوا، طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد خانه سازمانی از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد و بخش مهمی از آن طی سال اخیر به مرحله اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه پروژه ساخت ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در منطقه غرب تهران از طرحهای مهم در این راستا است، گفت: در فاز نخست این پروژه، ۱۵۰۰ واحد شامل خانههای سازمانی و خانههای متأهلی دانشجویی در قالب طرح و اجرا توسط پیمانکار دارای گرید یک و صلاحیت اجرایی آغاز شد.
سردار اورعی با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه گفت: طراحی سازهها بهصورت فلزی انجام شده تا ضمن افزایش سرعت اجرا، مصرف آب نیز کاهش یابد. در طراحی این طرح، اصل بهینهسازی مصرف مصالح و رعایت کامل آییننامههای فنی کشور مدنظر بوده است.
معاون مهندسی فراجا تأکید کرد: در تمام مراحل اجرا، نظارتهای سختگیرانهای توسط معاونت مهندسی و مشاوران ذیصلاح صورت گرفته است. کلیه آزمایشهای مربوط به خاک، بتن و جوش با حساسیت بالا انجام شد و چکلیستهای کنترل کیفیت در مراحل مختلف اجرایی بهکار گرفته شده تا از کیفیت نهایی پروژه اطمینان حاصل شود.
وی افزود: با وجود مشکلات پروژههای عمرانی از جمله کمبود اعتبار، مشکلات آب و برق و وقوع جنگ ۱۲ روزه در زمان اجرا، روند کار هیچگاه متوقف نشد و همکاران با روحیه جهادی، شبانهروزی فعالیت کردند.
سردار اورعی اظهار کرد: پیشبرد این پروژه در زمانی کوتاه و شرایط سخت، بیانگر همت والای کارکنان فراجا و شرکتهای سازنده است که با تکیه بر توان مهندسی داخلی، نمونهای از کار جهادی و علمی در ساختوساز کشور را رقم زدند.