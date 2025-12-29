باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمودوند، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از شناسایی و ساماندهی افراد بی‌سواد در سطح استان خبر داد و گفت: بر اساس بانک اطلاعاتی سال جاری، تاکنون ۲۳۶۴ فرد بی‌سواد در سنین مختلف در استان لرستان شناسایی شده‌اند که شرایط لازم برای آموزش و جذب آنها در کلاس‌های سوادآموزی فراهم شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی آموزش و پرورش برای کاهش نرخ بی‌سوادی در استان افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که افراد شناسایی‌شده، متناسب با شرایط سنی و موقعیت جغرافیایی، تحت پوشش آموزش قرار گیرند و از فرصت یادگیری برخوردار شوند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان در ادامه به رویکرد‌های جدید این معاونت اشاره کرد و گفت: رویکرد مدرسه‌محوری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با واقعی‌سازی کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی، فرآیند یادگیری برای سوادآموزان اثربخش‌تر و ماندگارتر شود.

محمودوند همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت‌های سوادآموزی در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۴ پایگاه و مدرسه فعال در حوزه سوادآموزی در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان فعالیت می‌کنند که مجموعاً ۳۴۲ کلاس آموزشی را پوشش می‌دهند. این کلاس‌ها نقش مهمی در دسترسی آسان‌تر افراد بی‌سواد به آموزش و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، معلمان و مشارکت نهاد‌های مختلف، مصمم است گام‌های مؤثری در مسیر ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و ارتقای سطح سواد عمومی استان بردارد.