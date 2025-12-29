معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: بر اساس بانک اطلاعاتی سال جاری، تاکنون ۲۳۶۴ فرد بی‌سواد در سنین مختلف در استان لرستان شناسایی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمودوند، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از شناسایی و ساماندهی افراد بی‌سواد در سطح استان خبر داد و گفت: بر اساس بانک اطلاعاتی سال جاری، تاکنون ۲۳۶۴ فرد بی‌سواد در سنین مختلف در استان لرستان شناسایی شده‌اند که شرایط لازم برای آموزش و جذب آنها در کلاس‌های سوادآموزی فراهم شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی آموزش و پرورش برای کاهش نرخ بی‌سوادی در استان افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که افراد شناسایی‌شده، متناسب با شرایط سنی و موقعیت جغرافیایی، تحت پوشش آموزش قرار گیرند و از فرصت یادگیری برخوردار شوند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان در ادامه به رویکرد‌های جدید این معاونت اشاره کرد و گفت: رویکرد مدرسه‌محوری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با واقعی‌سازی کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی، فرآیند یادگیری برای سوادآموزان اثربخش‌تر و ماندگارتر شود.

محمودوند همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت‌های سوادآموزی در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۴ پایگاه و مدرسه فعال در حوزه سوادآموزی در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان فعالیت می‌کنند که مجموعاً ۳۴۲ کلاس آموزشی را پوشش می‌دهند. این کلاس‌ها نقش مهمی در دسترسی آسان‌تر افراد بی‌سواد به آموزش و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، معلمان و مشارکت نهاد‌های مختلف، مصمم است گام‌های مؤثری در مسیر ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و ارتقای سطح سواد عمومی استان بردارد.

برچسب ها: سوادآموزی ، لرستان
خبرهای مرتبط
اراک؛
هدیه 670 هزار تومانی آموزش و پرورش به خود آموز سوادآموزی
لرستان؛
کاشت نهال به یاد 176شهید نهضت سوادآموزی در لرستان
ایجاد ۷ مرکز یادگیری محلی دولتی برای سوادآموزی در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف و باران برق ۷۵ روستای لرستان را قطع کرد
خرم‌آباد زیر آوار زباله؛ بحران خاموشی که نفس شهر را گرفته است
مسکن ملی در لرستان؛ نجات خانه‌به‌دوش‌ها یا پروژه‌ای در آستانه فرسایش؟!
پیشرفت ۶۰ درصدی راه‌آهن دورود–خرم‌آباد؛ نیاز ۱۱ همتی برای تکمیل پروژه
شناسایی بیش از ۲۳۰۰ فرد بی‌سواد در لرستان؛ زنگ خطر یا آغاز یک تحول؟
آخرین اخبار
پیشرفت ۶۰ درصدی راه‌آهن دورود–خرم‌آباد؛ نیاز ۱۱ همتی برای تکمیل پروژه
شناسایی بیش از ۲۳۰۰ فرد بی‌سواد در لرستان؛ زنگ خطر یا آغاز یک تحول؟
خرم‌آباد زیر آوار زباله؛ بحران خاموشی که نفس شهر را گرفته است
بارش برف و باران برق ۷۵ روستای لرستان را قطع کرد
مسکن ملی در لرستان؛ نجات خانه‌به‌دوش‌ها یا پروژه‌ای در آستانه فرسایش؟!
آغاز کشت گسترده کاملینا در کوهدشت؛ گامی موثر برای آینده کشاورزی لرستان
گردنه گله بادوش الیگودرز مسدود شد