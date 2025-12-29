سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از تخصیص ۱۹ تن برنج خارجی برای عرضه به مصرف‌کنندگان در این شهرستان خبر داد.

او افزود: اولین محموله از این برنج، امروز به چالوس رسیده و جهت عرضه به مردم، در فروشگاه مومنی واقع در جنب بانک ملت چالوس، توزیع شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت:این اقدام به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان محترم صورت گرفته است. از هموطنان عزیز دعوت می‌شود برای تهیه این کالا به نشانی فوق مراجعه نمایند.

برچسب ها: توزیع برنج ، برنج خارجی
خبرهای مرتبط
توزیع ۷۶ تن برنج خارجی تنظیم بازاری در ساری
توزیع برنج وارداتی در مازندران
توزیع ۹۵ تن برنج تنظیم بازاری در آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
مصاف ۳۲ تیم در لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران
آخرین اخبار
مصاف ۳۲ تیم در لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
شروع جام حذفی فوتبال مازندران با برگزاری ۴ دیدار
جریمه مسئول یک نمایندگی خودرو به دلیل گرانفروشی
کشف مزرعه بیت کویین ۱۲۰ میلیاردی در گلوگاه
توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در شهرستان چالوس
تثبیت صدرنشینی کود گلفام آمل در هفته دهم لیگ یک والیبال کشور
قلع و قمع ۴۲۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در ساری؛ اخطار جدی به متخلفان
واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی
افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا