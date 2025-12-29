سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از تخصیص ۱۹ تن برنج خارجی برای عرضه به مصرفکنندگان در این شهرستان خبر داد.
او افزود: اولین محموله از این برنج، امروز به چالوس رسیده و جهت عرضه به مردم، در فروشگاه مومنی واقع در جنب بانک ملت چالوس، توزیع شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت:این اقدام به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان محترم صورت گرفته است. از هموطنان عزیز دعوت میشود برای تهیه این کالا به نشانی فوق مراجعه نمایند.