سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از توزیع ۱۹ تن برنج خارجی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از تخصیص ۱۹ تن برنج خارجی برای عرضه به مصرف‌کنندگان در این شهرستان خبر داد.

او افزود: اولین محموله از این برنج، امروز به چالوس رسیده و جهت عرضه به مردم، در فروشگاه مومنی واقع در جنب بانک ملت چالوس، توزیع شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت:این اقدام به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان محترم صورت گرفته است. از هموطنان عزیز دعوت می‌شود برای تهیه این کالا به نشانی فوق مراجعه نمایند.