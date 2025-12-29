در حالی که مهلت اجرای توافق برای ادغام نیروهای قسد در نهادهای دولتی به پایان رسیده، سفر فرمانده کل قسد به دمشق با ادعای دلایل فنی لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروهای دمکراتیک سوریه موسوم به قسد از تعویق سفر «مظلوم عبدی»، فرمانده کل این نیروها به دمشق خبر دادند. آنها در بیانیهای اعلام کردند که این سفر که قرار بود امروز انجام شود، به دلایل فنی به تعویق افتاده و موعد جدید آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
محور اصلی این دیدار، گفتوگو درباره ادغام نیروهای قسد در نهادهای دولتی سوریه از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور، با توجه به پایان مهلت اجرای توافق ۱۰ مارس میان طرفین است. قسد در ادامه بیانیهی خود اعلام کرد: «مظلوم عبدی قرار بود امروز ۲۹ دسامبر به همراه هیات مذاکرهکننده شمال و شرق سوریه به دمشق سفر کند، اما این سفر به دلایل فنی به تعویق افتاد و زمان جدید آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد.»
در این بیانیه تاکید شده که این تاخیر صرفا مربوط به هماهنگیهای لجستیکی است و تغییری در مسیر گفتوگوها یا اهداف تعیین شده ایجاد نشده است.
مظلوم عبدی در ۲۵ دسامبر اعلام کرده بود که تفاهمی مشترک در راستای منافع عمومی برای ادغام این نیروها در ارتش سوریه حاصل شده است. رسانههای کُردی به نقل از او گزارش دادند که این تفاهم در چارچوب حفظ تمامیت ارضی سوریه و تحقق ثبات امنیتی و سیاسی صورت گرفته و رایزنیها برای تعیین سازوکارهای اجرایی این ادغام همچنان ادامه دارد. او افزود که هرگونه گام بعدی با هماهنگی طرفهای ذیربط و با تضمین حقوق تمامی اقشار جامعه سوریه خواهد بود.
این در حالی است که پیشتر، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت الجولانی با انتقاد از عملکرد قسد اعلام کرده بود که دولت اراده یا ابتکار عمل جدی از سوی آنها برای اجرای توافق ۱۰ مارس مشاهده نکرده و این گروه در اجرای روند ادغام در نهادهای حکومتی وقتکشی میکند.
منبع: اسپوتنیک