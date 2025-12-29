در حالی که مهلت اجرای توافق برای ادغام نیروهای قسد در نهادهای دولتی به پایان رسیده، سفر فرمانده کل قسد به دمشق با ادعای دلایل فنی لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های دمکراتیک سوریه موسوم به قسد از تعویق سفر «مظلوم عبدی»، فرمانده کل این نیرو‌ها به دمشق خبر دادند. آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند که این سفر که قرار بود امروز انجام شود، به دلایل فنی به تعویق افتاده و موعد جدید آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

محور اصلی این دیدار، گفت‌و‌گو درباره ادغام نیرو‌های قسد در نهاد‌های دولتی سوریه از جمله وزارتخانه‌های دفاع و کشور، با توجه به پایان مهلت اجرای توافق ۱۰ مارس میان طرفین است. قسد در ادامه بیانیه‌ی خود اعلام کرد: «مظلوم عبدی قرار بود امروز ۲۹ دسامبر به همراه هیات مذاکره‌کننده شمال و شرق سوریه به دمشق سفر کند، اما این سفر به دلایل فنی به تعویق افتاد و زمان جدید آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد.»

 در این بیانیه تاکید شده که این تاخیر صرفا مربوط به هماهنگی‌های لجستیکی است و تغییری در مسیر گفت‌و‌گو‌ها یا اهداف تعیین شده ایجاد نشده است.

مظلوم عبدی در ۲۵ دسامبر اعلام کرده بود که تفاهمی مشترک در راستای منافع عمومی برای ادغام این نیرو‌ها در ارتش سوریه حاصل شده است. رسانه‌های کُردی به نقل از او گزارش دادند که این تفاهم در چارچوب حفظ تمامیت ارضی سوریه و تحقق ثبات امنیتی و سیاسی صورت گرفته و رایزنی‌ها برای تعیین سازوکار‌های اجرایی این ادغام همچنان ادامه دارد. او افزود که هرگونه گام بعدی با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط و با تضمین حقوق تمامی اقشار جامعه سوریه خواهد بود.

این در حالی است که پیش‌تر، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت الجولانی با انتقاد از عملکرد قسد اعلام کرده بود که دولت اراده یا ابتکار عمل جدی از سوی آنها برای اجرای توافق ۱۰ مارس مشاهده نکرده و این گروه در اجرای روند ادغام در نهاد‌های حکومتی وقت‌کشی می‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نیروهای قسد ، تحولات سوریه ، ابومحمد الجولانی
خبرهای مرتبط
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشمان ایران در مدار لئو
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آخرین اخبار
انفجار مشکوک در پایتخت سوریه
فشار زیاد و اضطراب شدید زلنسکی پیش از دیدار‌ با ترامپ
پوتین بار دیگر از نظر دیپلماتیک از زلنسکی پیشی گرفت
انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، برجسته‌ترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل
هشدار گازپروم درباره تخلیه زودهنگام مخازن گاز اروپا
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
شکاف ۵ درصدی در مذاکرات اوکراین؛ ترامپ از تضمین امنیتی فرار کرد
چشمان ایران در مدار لئو
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
اولین جلسه پارلمان عراق همزمان با رقابت داغ بر سر ریاست
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
ترامپ: ضرب‌الاجلی برای صلح در اوکراین ندارم
زلنسکی و ترامپ دیدار کردند
کرملین: آتش‌بس موقت در اوکراین فقط جنگ را طولانی‌تر می‌کند
ترامپ از گفتگوی تلفنی «بسیار سازنده» با پوتین خبر داد
موج فرار صهیونیست‌ها به شرکت‌های فناوری رسید
طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی برای صلح شامل چه مواردی است؟
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد