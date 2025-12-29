باشگاه خبرنگاران جوان - گفته میشود باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را برای جذب آریا یوسفی مدافع راست ملی پوش تیم فوتبال سپاهان آغاز کرده است.
باشگاه سپاهان دیروز به نامه باشگاه پرسپولیس پاسخ داده و رقم رضایت نامه آریا یوسفی رو ۸۰ میلیارد تومان نقد + جذب محمد عمری اعلام کرده است.
محرمنویدکیا علاقمند به سبک بازی محمد عمری است و درصورتموافقت دوباشگاه احتمال رخ دادن این انتقال بسیار زیاد خواهد بود. در غیر این صورت علیجانوف مدافع تیمملیازبکستان اصلیترین گزینه پرسپولیس برایتقویتپستدفاعراست خواهد بود.
دو باشگاه هنوز در مورد قطعی شدن این انتقال خبری رسمی منتشر نکرده اند.