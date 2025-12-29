مدیرعامل سایپا گفت: معوقات تحویل شاهین از ۹۰ هزار دستگاه به ۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته که در تلاش هستیم تا نیمه اول سال آینده تمامی معوقات شاهین به اتمام برسد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی شیخ زاده مدیرعامل سایپا در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: در مقطع آغاز به کار در بازه زمانی۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، سایپا با چهار مسئله اساسی و اولویت‌دار مواجه بود. نخست، بدهی بسیار سنگین و سرفصل‌شده در سیستم بانکی که رقم آن به حدود ۲۱ همت می‌رسید. این موضوع عملاً باعث قفل شدن تعاملات بانکی سایپا شد و همان‌طور که فعالان مالی می‌دانند، چنین شرایطی برای یک بنگاه بزرگ صنعتی آثار بسیار منفی و زنجیره‌ای بر جریان فعالیت شرکت دارد.

وی افزود:موضوع دوم، روند کاهشی و نگران‌کننده تولید بود؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال، افت قابل‌توجهی در تولید اتفاق بیفتد. طبیعی است وقتی امکان استفاده از منابع بانکی وجود نداشته باشد، این محدودیت‌ها مستقیماً خود را در تولید نشان می‌دهد.

وی با اشاره به فروش‌های غیرمتعارف سال‌های گذشته تصریح کرد:مسئله سوم، حجم بالای فروش و پیش‌فروش‌های خارج از ظرفیت تولید در سال‌های قبل، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هم‌زمان با راه‌اندازی سامانه یکپارچه بود. در آن مقطع، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر ظرفیت تولیدفروخته شد که نتیجه آن ایجاد سطح بی‌سابقه‌ای از معوقات بود؛ به‌طوری که تعداد خودروهای معوق تا پایان سال به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسید.

وی چهارمین چالش مهم سایپا را وضعیت شریک تجاری خارجی عنوان کرد و گفت:در همان مقطع، شرکت چانگان به‌عنوان شریک تجاری بزرگ سایپا، به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات در سال قبل، در آستانه فسخ قرارداد قرار داشت. با توجه به مفاد حقوقی قرارداد، این شرکت امکان پیگیری قانونی و حتی فسخ کامل قرارداد را داشت و این موضوع، سایپا را در شرایطی کاملاً بحرانی قرار داده بود.

شیخ‌زاده ادامه داد:در چنین شرایطی، ناچار بودیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و فوری را اجرا کنیم. نخستین اقدام، برقراری تعامل نزدیک و مؤثر با زنجیره تأمین و قطعه‌سازان بود تا از افت شدید تولید تا پایان سال جلوگیری شود. خوشبختانه با همکاری سازندگان، این هدف محقق شد و در سه ماهه پایانی سال، به تولید مناسبی دست یافتیم.

وی درباره احیای همکاری با چانگان نیز گفت:در هفته‌های ابتدایی، مذاکرات بسیار جدی با شرکت چانگان انجام شد و با تعریف تعهدات جدید و با استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه و بانک مرکزی، در دی‌ماه بخشی از تعهدات ایفا شد. این اقدامات باعث بازگشت اعتماد و احیای قرارداد شد؛ در حالی که در آن مقطع، برخی رسانه‌ها از قطع همکاری چانگان با سایپا و مذاکره این شرکت با شرکای دیگر خبر می‌دادند.

مدیرعامل سایپا تأکید کرد:خوشبختانه این همکاری تداوم یافت و همان‌طور که مشاهده شد، در سال گذشته تعداد قابل‌توجهی از محصولات چانگان عرضه شد، دو محصول به تولید داخلی رسید و برنامه‌های توسعه‌ای بیشتری نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت:در خصوص خودروی شاهین، تا این مقطع حدود ۴۰ هزار دستگاه تولید و تحویل داده‌ایم. نکته مهم این است که در شرایط فعلی، با توجه به بهای تمام‌شده این خودرو، عملاً امکان دریافت حتی یک ریال بیش از قیمت‌های فعلی وجود ندارد و به همین دلیل فروش جدیدی نیز انجام نداده‌ایم. ما تصمیم نداریم بدون حل‌وفصل این مسائل، فروش جدیدی را آغاز کنیم و پس از رفع مشکلات، فروش را از سر خواهیم گرفت.

وی افزود:این شرایط فشار بسیار سنگینی را در حوزه تأمین منابع مالی به شرکت وارد کرده است. البته این وضعیت فقط مربوط به خودروی شاهین نیست. در این بازه زمانی، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از تولیدات ما به فروش رسیده است، اما باید توجه داشت که به لحاظ ارزشی، فروش خودروی شاهین تقریباً معادل دو برابر سایر محصولات ماست. به همین دلیل، حجم قابل توجهی از نقدینگی شرکت خارج شده و فشار مالی زیادی به ما وارد کرده است.

با این حال، تأکید می‌کنم که طی این مدت، میزان تعهدات معوق که در مقطعی به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسیده بود، اکنون به کمتر از ۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. این به آن معناست که عملاً بخش قابل توجهی از تعهدات فروخته و تعیین تکلیف شده و از حجم معوقات کاسته‌ایم.

او بیان کرد:امیدواریم تا پایان سال جاری، برخی از محصولات را به‌طور کامل از این مشکل خارج کنیم و همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان نیمه اول سال آینده، تمامی معوقات مربوط به این محصول نیز تسویه شود. در این صورت، شرکت در شرایط بسیار مطلوب‌تری قرار خواهد گرفت.»