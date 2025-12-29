معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: برای تکمیل این پروژه مهم و راهبردی راه آنه دورود خرم آباد، ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان پر گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به روند رو به پیشرفت پروژه‌های زیربنایی استان، از شتاب‌گیری طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی خبر داد و گفت: یکی از شاخص‌های مهم توسعه استان، پروژه راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد است که هم‌اکنون در ۳۰ جبهه کاری فعال بوده و به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است. 

به گفته وی، برای تکمیل این پروژه مهم و راهبردی، ۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱ همت) اعتبار نیاز است.

مجیدی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل هوایی در استان افزود: تقویت زیرساخت‌های هوایی لرستان در دستور کار قرار دارد و اعزام حجاج به حج تمتع و عمره از جمله برنامه‌هایی است که در این راستا پیگیری می‌شود و نقش مهمی در تسهیل سفر‌های زیارتی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ایفا می‌کند.

وی در ادامه به وضعیت پروژه‌های جاده‌ای استان اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌ها، کمربندی دورود از پروژه‌های مهم استان به شمار می‌رود که تا پایان سال جاری، یک خطه آن به طول ۱۴ کیلومتر به بهره‌برداری خواهد رسید و بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی این منطقه را کاهش می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین از افتتاح محور الیگودرز ـ داران خبر داد و افزود: این محور به طول ۱۳.۵ کیلومتر در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مؤثری در بهبود ارتباطات بین استانی خواهد داشت.

مجیدی با بیان اینکه محور ازنا ـ شازند به طور کامل به اتمام رسیده است، تصریح کرد: محور پلدختر ـ خرم‌آباد نیز تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود. در مجموع، امسال ۲۱.۵ کیلومتر پروژه راه و شهرسازی در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل لرستان محسوب می‌شود.

وی همچنین به وضعیت حمل‌ونقل درون‌شهری اشاره کرد و گفت: استان لرستان در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است و کمربندی شرقی خرم‌آباد نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در پایان از آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی خرم‌آباد خبر داد و افزود: این پروژه به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شود و نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک شهری و روان‌سازی عبور و مرور در مرکز استان خواهد داشت.

برچسب ها: راه آهن ، خرم آباد
خبرهای مرتبط
لرستان؛
راه آهن تهران - جنوب بازگشایی شد
تصادف رانندگی؛
۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در خرم‌آباد
لرستان؛
دستگیری سارق منزل و محتویات خودرو با 20 فقره سرقت درخرم آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف و باران برق ۷۵ روستای لرستان را قطع کرد
خرم‌آباد زیر آوار زباله؛ بحران خاموشی که نفس شهر را گرفته است
مسکن ملی در لرستان؛ نجات خانه‌به‌دوش‌ها یا پروژه‌ای در آستانه فرسایش؟!
پیشرفت ۶۰ درصدی راه‌آهن دورود–خرم‌آباد؛ نیاز ۱۱ همتی برای تکمیل پروژه
شناسایی بیش از ۲۳۰۰ فرد بی‌سواد در لرستان؛ زنگ خطر یا آغاز یک تحول؟
آخرین اخبار
پیشرفت ۶۰ درصدی راه‌آهن دورود–خرم‌آباد؛ نیاز ۱۱ همتی برای تکمیل پروژه
شناسایی بیش از ۲۳۰۰ فرد بی‌سواد در لرستان؛ زنگ خطر یا آغاز یک تحول؟
خرم‌آباد زیر آوار زباله؛ بحران خاموشی که نفس شهر را گرفته است
بارش برف و باران برق ۷۵ روستای لرستان را قطع کرد
مسکن ملی در لرستان؛ نجات خانه‌به‌دوش‌ها یا پروژه‌ای در آستانه فرسایش؟!
آغاز کشت گسترده کاملینا در کوهدشت؛ گامی موثر برای آینده کشاورزی لرستان
گردنه گله بادوش الیگودرز مسدود شد