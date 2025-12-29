معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: برای تکمیل این پروژه مهم و راهبردی راه آنه دورود خرم آباد، ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان پر گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به روند رو به پیشرفت پروژه‌های زیربنایی استان، از شتاب‌گیری طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی خبر داد و گفت: یکی از شاخص‌های مهم توسعه استان، پروژه راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد است که هم‌اکنون در ۳۰ جبهه کاری فعال بوده و به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.

به گفته وی، برای تکمیل این پروژه مهم و راهبردی، ۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱ همت) اعتبار نیاز است.

مجیدی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل هوایی در استان افزود: تقویت زیرساخت‌های هوایی لرستان در دستور کار قرار دارد و اعزام حجاج به حج تمتع و عمره از جمله برنامه‌هایی است که در این راستا پیگیری می‌شود و نقش مهمی در تسهیل سفر‌های زیارتی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ایفا می‌کند.

وی در ادامه به وضعیت پروژه‌های جاده‌ای استان اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌ها، کمربندی دورود از پروژه‌های مهم استان به شمار می‌رود که تا پایان سال جاری، یک خطه آن به طول ۱۴ کیلومتر به بهره‌برداری خواهد رسید و بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی این منطقه را کاهش می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین از افتتاح محور الیگودرز ـ داران خبر داد و افزود: این محور به طول ۱۳.۵ کیلومتر در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مؤثری در بهبود ارتباطات بین استانی خواهد داشت.

مجیدی با بیان اینکه محور ازنا ـ شازند به طور کامل به اتمام رسیده است، تصریح کرد: محور پلدختر ـ خرم‌آباد نیز تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود. در مجموع، امسال ۲۱.۵ کیلومتر پروژه راه و شهرسازی در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل لرستان محسوب می‌شود.

وی همچنین به وضعیت حمل‌ونقل درون‌شهری اشاره کرد و گفت: استان لرستان در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است و کمربندی شرقی خرم‌آباد نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در پایان از آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی خرم‌آباد خبر داد و افزود: این پروژه به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شود و نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک شهری و روان‌سازی عبور و مرور در مرکز استان خواهد داشت.