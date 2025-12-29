رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، از انجام موفق یک مأموریت حساس و زمان‌بر در ساعات پایانی شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  بابک هدائی اظهار داشت: در پی تماس اضطراری مبنی بر نیاز فوری یک مادر باردار (۳۵ هفته) در آستانه زایمان زودرس در منطقه قمچقای از توابع شهرستان بیجار، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سه راهی گرگین به همراه آقایان هیوا فتحی، هیوا مصطفی زاده از کارشناسان مجرب و دلسوز اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

هدائی افزود: با وجود شرایط نامساعد جوی، بارش برف و سختی مسیر، کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به مددجو، اقدامات حمایتی و درمانی اولیه را با دقت و حساسیت بالا انجام دادند و پس از پایدارسازی وضعیت مادر، وی را به منظور نیاز به مراقبت و تحت نظر بودن تا زمان زایمان، به بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان بیجار منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با اشاره به اینکه این مأموریت بیش از سه ساعت به طول انجامید، تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، به‌ویژه در شرایط جوی دشوار، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری بالای پرسنل این مجموعه در حفظ سلامت مادران و نجات جان بیماران است.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارشناسان اعزامی، خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با تمام توان و آمادگی کامل، در تمامی شرایط، ارائه خدمات حیاتی و ایمن به شهروندان را وظیفه اصلی خود می‌داند. 

 

 

منبع: روابط عمومی اورژانس استان 

برچسب ها: کردستان ، اورژانس ، شرایط سخت
