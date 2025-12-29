باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با هشدار نسبت به تداوم روند کاهش ازدواج و باروری در کشور، گفت: کاهش ازدواج به‌طور مستقیم بر کاهش فرزندآوری اثر گذاشته است، چرا که در ایران تقریباً همه فرزندآوری‌ها در چارچوب ازدواج اتفاق می‌افتد و اگر بخواهیم افزایش باروری داشته باشیم، ناگزیر باید مسئله ازدواج را در اولویت قرار دهیم.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: بالاترین میزان ازدواج کشور مربوط به سال ۱۳۸۹ با حدود ۸۹۰ هزار واقعه ازدواج بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۰ هزار ازدواج رسیده که نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۸ درصدی ازدواج‌ها در کشور است.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: بر اساس پیمایش‌های ملی از جمله پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، اکثریت مردم تعداد ایده‌آل فرزند را حدود ۲.۵ فرزند می‌دانند، اما به دلیل وجود موانع اقتصادی، اجتماعی و ساختاری، این تمایل در عمل به باروری کمتر از ۱.۵ فرزند منجر شده است.

وحید دستجردی با بیان اینکه کشور همچنان از یک فرصت جمعیتی برخوردار است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زن مجرد و ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مرد مجرد در بازه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال در کشور داریم که این جمعیت، پیک باروری و یک مزیت نسبی مهم محسوب می‌شود و در صورت فراهم شدن شرایط ازدواج، می‌توانند نقش مؤثری در افزایش جمعیت داشته باشند.

وی «امید به آینده، اشتغال پایدار و تأمین مسکن» را سه پیشران اصلی ازدواج دانست و گفت: نقش رسانه، فرهنگ و هنر در ایجاد امید به آینده بسیار مهم است و در کنار آن، اشتغال و مسکن بیشترین تأثیر را در تصمیم جوانان برای ازدواج دارند.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره تسهیلات حمایتی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، اما بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و حدود ۵۳۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: بانک ملی در پرداخت وام ازدواج و بانک ملت در پرداخت تسهیلات فرزندآوری بیشترین عملکرد را داشته‌اند، اما انتظار ما از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها این است که سقف تسهیلات افزایش یابد تا صف‌های انتظار به صفر برسد.

وحید دستجردی با اشاره به پیامد‌های کاهش باروری هشدار داد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۲.۲ درصد جمعیت کشور سالمند بودند و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۶ درصد رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، طی حدود ۲۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور به ۳۲ درصد خواهد رسید که تبعات جدی برای نیروی کار، اقتصاد، نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال دارد.

وی با تشریح یکی از سیاست‌های جدید حمایتی گفت: طرح «کارت امید مادر» با هدف حمایت از سال‌های آغازین زندگی کودک طراحی شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود. بر اساس این طرح، به مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند، به مدت ۲۴ ماه، ماهانه دو میلیون تومان برای تأمین هزینه‌های کودک پرداخت خواهد شد.

دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: دو سال اول زندگی کودک، پایه سلامت جسمی، رشد مغزی، عاطفی و شناختی اوست و با این طرح می‌خواهیم به خانواده‌ها اطمینان دهیم که در مسیر فرزندآوری تنها نخواهند بود.

وی در پایان درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون، قانونی جامع با ۷۳ ماده و ۲۵۵ تکلیف است، اما در برخی بخش‌ها به دلیل نبود اعتبارات کافی به‌طور کامل اجرا نشده است. لازم است مواد قانونی به‌صورت مسئله‌محور ارزیابی و اولویت‌بندی شوند تا بیشترین اثرگذاری و مقبولیت اجتماعی را داشته باشند.