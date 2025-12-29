با رکورد زدن برداشت گاز در اروپا طی روز‌های کریسمس، روسیه هشدار داد کاهش شدید ذخایر اروپا می‌تواند باعث اتمام زودهنگام سوخت پیش از پایان زمستان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت گازپروم با استناد به آمار‌های رسمی گزارش داد که اتحادیه اروپا در روز کریسمس رکورد بی‌سابقه‌ای از برداشت گاز از ذخایر زیرزمینی خود را ثبت کرده است. این شرکت هشدار داد که سطح پایین ذخایر می‌تواند منجر به اتمام زودهنگام موجودی گاز پیش از پایان فصل سرما شود.

طبق پست تلگرامی گازپروم در روز شنبه (بر اساس داده‌های زیرساخت گاز اروپا - GIE)، تا تاریخ ۲۵ دسامبر، حجم گاز ذخیره‌شده در اروپا ۶۶.۳ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۹ میلیارد مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.

این شرکت خاطرنشان کرد که سرعت برداشت در فصل گرمایشی جاری بسیار بیشتر از دوره قبل است؛ به‌طوری‌که برخلاف روال همیشگی که تقاضا در تعطیلات کریسمس کاهش می‌یابد، میزان برداشت در روز‌های ۲۴ و ۲۵ دسامبر، بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ برای این تاریخ‌ها بوده است.

وضعیت ذخایر در کشور‌های کلیدی مصرف‌کننده مانند آلمان تا روز کریسمس تنها ۵۹.۸ درصد بود؛ سطحی که در فصل گذشته تازه در پایان ژانویه به آن رسیده بود. ذخایر هلند به ۵۲.۵ درصد کاهش یافته است (آلمان و هلند به ترتیب اولین و سومین مصرف‌کنندگان بزرگ اروپا از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی هستند).

گازپروم وضعیت منطقه بالتیک را «بسیار دشوار» توصیف کرد. تاسیسات «اینچوکالنز» لتونی، که تنها مرکز ذخیره‌سازی زیرزمینی در منطقه است، تا ۲۵ دسامبر تنها ۴۹.۵ درصد ظرفیت داشت؛ سطحی که سال گذشته تازه در اواسط فوریه مشاهده شده بود.

گازپروم هشدار داد با توجه به اینکه هنوز دو ماه از زمستان باقی مانده و احتمالا برداشت‌ها تا بهار (مشابه اواسط آوریل سال گذشته) ادامه یابد، خطر اتمام کامل ذخایر پیش از پایان فصل گرمایشی وجود دارد. این شرکت تاکید کرد: «ناکافی بودن ذخایر گاز در تاسیسات زیرزمینی می‌تواند چالشی جدی برای تامین مطمئن گاز مصرف‌کنندگان اروپا ایجاد کند.»

اتحادیه اروپا از زمان اعمال تحریم‌ها علیه مسکو در فوریه ۲۰۲۲، واردات انرژی از روسیه را که زمانی ۴۰ درصد مصرف آن را تامین می‌کرد، به شدت کاهش داده است. بر اساس طرح ری‌پاور، بروکسل قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ واردات انرژی از روسیه را کاملا متوقف کند.

اما این تصمیم با مقاومت‌هایی روبروست؛ در همین راستا مجارستان هشدار داده که این طرح آسیب اقتصادی جدی و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد. اسلواکی و اتریش به دنبال معافیت یا تمدید مهلت هستند وگروه‌های صنعتی معتقدند این اقدام هزینه‌ها را بالا برده و توان رقابتی اروپا را از بین می‌برد.

مسکو با «خودزنی اقتصادی» خواندن این تحریم‌ها، معتقد است اتحادیه اروپا انرژی ارزان را فدای اهداف سیاسی کرده است. مقامات روسی هشدار می‌دهند که حتی در صورت قطع کامل واردات مستقیم، اروپا مجبور خواهد شد به جایگزین‌های بسیار گران‌تر یا تامین گاز از طریق واسطه‌ها متوسل شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: گاز روسیه ، گازپروم ، گاز اروپا
خبرهای مرتبط
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
پارلمان اروپا طرح حذف تدریجی واردات گاز روسیه را تصویب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشمان ایران در مدار لئو
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آخرین اخبار
انفجار مشکوک در پایتخت سوریه
فشار زیاد و اضطراب شدید زلنسکی پیش از دیدار‌ با ترامپ
پوتین بار دیگر از نظر دیپلماتیک از زلنسکی پیشی گرفت
انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، برجسته‌ترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل
هشدار گازپروم درباره تخلیه زودهنگام مخازن گاز اروپا
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
شکاف ۵ درصدی در مذاکرات اوکراین؛ ترامپ از تضمین امنیتی فرار کرد
چشمان ایران در مدار لئو
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
اولین جلسه پارلمان عراق همزمان با رقابت داغ بر سر ریاست
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
ترامپ: ضرب‌الاجلی برای صلح در اوکراین ندارم
زلنسکی و ترامپ دیدار کردند
کرملین: آتش‌بس موقت در اوکراین فقط جنگ را طولانی‌تر می‌کند
ترامپ از گفتگوی تلفنی «بسیار سازنده» با پوتین خبر داد
موج فرار صهیونیست‌ها به شرکت‌های فناوری رسید
طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی برای صلح شامل چه مواردی است؟
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد