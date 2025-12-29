باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت گازپروم با استناد به آمارهای رسمی گزارش داد که اتحادیه اروپا در روز کریسمس رکورد بیسابقهای از برداشت گاز از ذخایر زیرزمینی خود را ثبت کرده است. این شرکت هشدار داد که سطح پایین ذخایر میتواند منجر به اتمام زودهنگام موجودی گاز پیش از پایان فصل سرما شود.
طبق پست تلگرامی گازپروم در روز شنبه (بر اساس دادههای زیرساخت گاز اروپا - GIE)، تا تاریخ ۲۵ دسامبر، حجم گاز ذخیرهشده در اروپا ۶۶.۳ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۹ میلیارد مترمکعب کاهش نشان میدهد.
این شرکت خاطرنشان کرد که سرعت برداشت در فصل گرمایشی جاری بسیار بیشتر از دوره قبل است؛ بهطوریکه برخلاف روال همیشگی که تقاضا در تعطیلات کریسمس کاهش مییابد، میزان برداشت در روزهای ۲۴ و ۲۵ دسامبر، بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ برای این تاریخها بوده است.
وضعیت ذخایر در کشورهای کلیدی مصرفکننده مانند آلمان تا روز کریسمس تنها ۵۹.۸ درصد بود؛ سطحی که در فصل گذشته تازه در پایان ژانویه به آن رسیده بود. ذخایر هلند به ۵۲.۵ درصد کاهش یافته است (آلمان و هلند به ترتیب اولین و سومین مصرفکنندگان بزرگ اروپا از نظر ظرفیت ذخیرهسازی هستند).
گازپروم وضعیت منطقه بالتیک را «بسیار دشوار» توصیف کرد. تاسیسات «اینچوکالنز» لتونی، که تنها مرکز ذخیرهسازی زیرزمینی در منطقه است، تا ۲۵ دسامبر تنها ۴۹.۵ درصد ظرفیت داشت؛ سطحی که سال گذشته تازه در اواسط فوریه مشاهده شده بود.
گازپروم هشدار داد با توجه به اینکه هنوز دو ماه از زمستان باقی مانده و احتمالا برداشتها تا بهار (مشابه اواسط آوریل سال گذشته) ادامه یابد، خطر اتمام کامل ذخایر پیش از پایان فصل گرمایشی وجود دارد. این شرکت تاکید کرد: «ناکافی بودن ذخایر گاز در تاسیسات زیرزمینی میتواند چالشی جدی برای تامین مطمئن گاز مصرفکنندگان اروپا ایجاد کند.»
اتحادیه اروپا از زمان اعمال تحریمها علیه مسکو در فوریه ۲۰۲۲، واردات انرژی از روسیه را که زمانی ۴۰ درصد مصرف آن را تامین میکرد، به شدت کاهش داده است. بر اساس طرح ریپاور، بروکسل قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ واردات انرژی از روسیه را کاملا متوقف کند.
اما این تصمیم با مقاومتهایی روبروست؛ در همین راستا مجارستان هشدار داده که این طرح آسیب اقتصادی جدی و افزایش قیمتها را در پی دارد. اسلواکی و اتریش به دنبال معافیت یا تمدید مهلت هستند وگروههای صنعتی معتقدند این اقدام هزینهها را بالا برده و توان رقابتی اروپا را از بین میبرد.
مسکو با «خودزنی اقتصادی» خواندن این تحریمها، معتقد است اتحادیه اروپا انرژی ارزان را فدای اهداف سیاسی کرده است. مقامات روسی هشدار میدهند که حتی در صورت قطع کامل واردات مستقیم، اروپا مجبور خواهد شد به جایگزینهای بسیار گرانتر یا تامین گاز از طریق واسطهها متوسل شود.
منبع: آر تی