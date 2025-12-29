باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - الهام سلامت نیا، مجری طرح ملی سبا توانیر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح اهداف و جزئیات این طرح پرداخت.
او با اشاره به آسیبهای اجتماعی ناشی از فرهنگ مصرفگرایی در کشور گفت: ما با طرح ملی سبا آمدهایم تا رفتار آگاهانه و صحیح مصرف و ارزشی به نام مسئولیتپذیری در قبال منابع و سرمایههای ملی را به صورت ریشهای در تار و پود و ضمیر ناخودآگاه جامعه نهادینه کنیم.
مجری توضیح داد: طرح ملی سبا (مخفف سفیران بهینهسازی انرژی ) است و با هدف تداعی سربلندی ایران در برابر نسلهای آینده طراحی شده است. این طرح بهعنوان یک مگا پروژه از مجموعه ۱۴ مگا پروژه وزارت نیرو در حال اجراست و جامعه هدف آن شامل بانوان و کلیه فرزندان ایران از مقطع مهدکودک تا دوره متوسطه میشود.
او اضافه کرد که این طرح از روشهای نوین و خلاقانه، همچنین مباحث جامعهشناسی و روانشناسی بهره میبرد و برای اولین بار به مباحث بهروز علم پزشکی و سلامت جامعه توجه میکند.
مجری این طرح تاکید کرد: هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور است. این یک ندای ملی و دعوت به اتحاد و همدلی است؛ ما با طرح سبا میخواهیم این اتحاد و همدلی را برای تغییر فرهنگ مصرف کشور شکل دهیم.
او همچنین به اهمیتی که بانوان در مدیریت انرژی در خانواده دارند اشاره کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که مادران و فرزندان را بهعنوان نیروهای کلیدی در این طرح درگیر کنیم و سالمندان را هم بهعنوان مربیان جدید به این طرح دعوت کنیم.
سلامت نیا اظهار داشت که هدفگذاری استراتژیک این طرح برای بازه زمانی پنج ساله، دستیابی به ۲۰ درصد کاهش مصرف برق در بخش خانگی است و برنامه عملیاتی برای آن تنظیم شده است.