مجری طرح ملی سبا توانیر گفت: هدف‌گذاری استراتژیک این طرح برای بازه زمانی پنج ساله، دستیابی به ۲۰ درصد کاهش مصرف برق در بخش خانگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  الهام سلامت نیا، مجری طرح ملی سبا توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح اهداف و جزئیات این طرح پرداخت. 

او با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرهنگ مصرف‌گرایی در کشور گفت: ما با طرح ملی سبا آمده‌ایم تا رفتار آگاهانه و صحیح مصرف و ارزشی به نام مسئولیت‌پذیری در قبال منابع و سرمایه‌های ملی را به صورت ریشه‌ای در تار و پود و ضمیر ناخودآگاه جامعه نهادینه کنیم. 

مجری توضیح داد: طرح ملی سبا  (مخفف سفیران بهینه‌سازی انرژی ) است و با هدف تداعی سربلندی ایران در برابر نسل‌های آینده طراحی شده است. این طرح به‌عنوان یک مگا پروژه از مجموعه ۱۴ مگا پروژه وزارت نیرو در حال اجراست و جامعه هدف آن شامل بانوان و کلیه فرزندان ایران از مقطع مهدکودک تا دوره متوسطه می‌شود.

او اضافه کرد که این طرح از روش‌های نوین و خلاقانه، همچنین مباحث جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بهره می‌برد و برای اولین بار به مباحث به‌روز علم پزشکی و سلامت جامعه توجه می‌کند.

مجری این طرح تاکید کرد: هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور است. این یک ندای ملی و دعوت به اتحاد و همدلی است؛ ما با طرح سبا می‌خواهیم این اتحاد و همدلی را برای تغییر فرهنگ مصرف کشور شکل دهیم. 

او همچنین به اهمیتی که بانوان در مدیریت انرژی در خانواده دارند اشاره کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که مادران و فرزندان را به‌عنوان نیرو‌های کلیدی در این طرح درگیر کنیم و سالمندان را هم به‌عنوان مربیان جدید به این طرح دعوت کنیم. 

سلامت نیا اظهار داشت که هدف‌گذاری استراتژیک این طرح برای بازه زمانی پنج ساله، دستیابی به ۲۰ درصد کاهش مصرف برق در بخش خانگی است و برنامه عملیاتی برای آن تنظیم شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
آخرین اخبار
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
کمک به تأمین مالی ارزی و استفاده از ارزهای راکد در چرخه اقتصادی کشور با صندوق‌های ارزی بورس
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شد
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود
۶۰ هزارتن حبوبات برای فصل زمستان ثبت سفارش شد
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
بهترین هواپیما برای سفر به کیش چیست؟ ۷ تا از بهترین پرواز به کیش
از کجا مبل با اقساط ده ماهه بخریم؟
بنزین سوپر وارداتی دوباره گران شد
امکان کسب درآمد ارزی از بازار سرمایه فراهم شد
کاهش محسوس دمای هوا از روز سه‌شنبه