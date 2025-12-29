رئیس سازمان حج و زیارت گفت: سازمان حج و زیارت باید با برنامه‌ریزی منسجم، اجرای مأموریت‌های خود را در تمامی بخش‌ها به‌صورت هماهنگ دنبال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی رضا رشیدیان در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، بر ضرورت تعیین تکلیف افراد باقی‌مانده در سامانه «حج من» و بررسی وضعیت آنان بر اساس دستورالعمل‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پایبندی به تقویم اجرایی افزود: ثبت‌نام نهایی، معاینات پزشکی و کلاس‌های آموزشی باید طبق زمان‌بندی‌های پیش‌بینی‌شده انجام شود تا روند اعزام‌ها با نظم کامل پیش برود.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره کاروان‌های ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: سازوکار این کاروان‌ها طراحی شده و اطلاع‌رسانی آن به‌زودی انجام خواهد شد که می‌تواند به تقویت ارتباط میان ایرانیان داخل و خارج از کشور کمک کند.

رشیدیان در خصوص تکمیل ظرفیت کاروان‌ها گفت: ابتدا وضعیت پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان مشخص می‌شود و سپس بر اساس ظرفیت‌های استانی و اولویت‌ها، از سایر متقاضیان دعوت به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به شرایط اقامتی زائران در مدینه منوره خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، مدت اقامت زائران در این شهر پنج روز و چهار شب خواهد بود و لازم است این موضوع به‌درستی از سوی دست‌اندرکاران برای زائران تبیین شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به میانگین مدت سفر زائران افزود: اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از فرصت معنوی این سفر را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به اطلاع رسانی مناسب و آموزش‌های بهنگام برای زائران تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های الکترونیک و فضای مجازی برای این مهم استفاده کرد. می‌توان موضوعات مرتبط با پرواز، هتل‌ها، اسکان، تغذیه و تدارکات و.. را به همین ترتیب به زائران انتقال داد.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا محمدی معاون توسعه و منابع انسانی سازمان از راه‌اندازی نرم‌افزار موبایلی حج و زیارت خبر داد و گفت: این اپلیکیشن تمامی حوزه‌های مرتبط با زائران، کارگزاران و عوامل اجرایی را پوشش می‌دهد و علاوه بر حج، در سفر‌های عمره و عتبات نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان گزارشی از روند نام‌نویسی متقاضیان حج تمتع در کاروان‌ها و برنامه ریزی‌های پیش رو ارائه کرد.

در پایان، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده از شرکت‌های هواپیمایی برای ارتقای خدمات پروازی زائران عتبات ارائه داد.

