باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره تغییرات کتاب‌های درسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این اصلاحات بر اساس بازخورد معلمان و نظرات کارشناسی انجام می‌شود و هدف دگرگونی ناگهانی نیست. بخشی از تغییرات جزئی است و طرح تحول برنامه درسی از پایه اول ابتدایی آغاز و به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه تغییرات عمده در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای صورت گرفته، افزود: بیش از ۷۰ عنوان کتاب بازنگری یا بازنویسی شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین کمبود زمان آموزشی و نبود زیرساخت‌های لازم مانند کتابخانه و آزمایشگاه را از مشکلات اساسی آموزش پژوهش‌محور دانست و تصریح کرد: تا این زیرساخت‌ها فراهم نشود، نمی‌توان انتظار ارتقای کیفیت آموزش داشت. با این وجود، تعداد دانش‌آموزان پژوهشگر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

لطیفی در ادامه به رویکرد پژوهش‌محور در برنامه‌های درسی پرداخت و گفت: جست‌وجوگری، کاوشگری و اکتشاف از رویکرد‌های جدی برنامه‌های درسی کشور از دهه ۹۰ بوده و کتاب‌های درسی، به‌ویژه در حوزه علوم و مطالعات اجتماعی، بر اساس همین رویکرد‌ها نوشته شده‌اند، اما چالش اصلی در اجراست.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به کمبود زمان آموزش در مدارس اظهار کرد: آموزش با رویکرد کاوشگرانه نیازمند زمان بیشتری است، در حالی که مطالعات بین‌المللی، از جمله نتایج تیمز و پرلز نشان می‌دهد ایران یکی از کمترین زمان‌های آموزشی را در میان کشور‌های شرکت‌کننده دارد. وقتی زمان آموزش محدود است، معلم ناچار می‌شود مفاهیم را به‌صورت فشرده و حافظه‌محور منتقل کند و فرصت کاوش و تجربه از دانش‌آموز گرفته می‌شود.

‌ رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به ساعات مصوب آموزشی در دوره ابتدایی گفت: بر اساس قانون، دانش‌آموزان باید ۹۲۵ ساعت به‌علاوه ۱۰۰ ساعت آموزشی در مدرسه حضور داشته باشند، اما واقعیت مدارس، به‌ویژه به دلیل دوشیفته بودن، با این عدد فاصله دارد. کمبود فضای آموزشی و محدودیت در جبران خدمات معلمان از عوامل اصلی کاهش زمان آموزش است و تا زمانی که این زیرساخت‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار ارتقای جدی کیفیت آموزش را داشت.