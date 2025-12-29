باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رویا مرجانیان گفت: یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از حساسیت‌های پوستی، توجه دقیق به فهرست ترکیبات درج‌شده روی محصول است.

او توضیح داد: بر اساس ضوابط، درج تمامی مواد تشکیل‌دهنده، به‌ویژه اسانس‌های آلرژن، برای محصولات آرایشی الزامی است. هر چند در برخی محصولات، مواد خوش‌بوکننده تحت عنوان کلی «عطر» یا «رایحه» ذکر می‌شود، اما اسانس‌هایی که پتانسیل حساسیت‌زایی دارند باید به‌طور مشخص روی برچسب نوشته شوند تا مصرف‌کننده امکان انتخاب آگاهانه داشته باشد.

او افزود: رعایت دستورالعمل‌های تولیدکننده، به‌ویژه در محصولاتی مانند رنگ مو، اهمیت زیادی دارد.

مرجانیان یادآور شد: تمام رنگ‌مو‌ها ملزم‌اند هشدار تست حساسیت را روی بسته‌بندی درج کنند و مصرف‌کنندگان باید پیش از استفاده گسترده، مقدار کمی از محصول را روی پوست تست کنند. برخی مواد ممکن است حتی بدون وجود آلرژی شناخته‌شده نیز باعث تحریک پوستی، سوزش یا التهاب شوند؛ بنابراین افرادی با پوست حساس باید از محصولاتی با ترکیبات کمتر و شناخته‌شده‌تر استفاده کنند.

مرجانیان گفت: ارتقای سواد آرایشی و بهداشتی میان مصرف‌کنندگان می‌تواند به میزان قابل توجهی از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری کند و این موضوع از اولویت‌های اطلاع‌رسانی سازمان است.

منبع: سازمان غذا و دارو