باشگاه خبرنگاران جوان _ مهرالله داموغ گفت: در راستای وظایف این اداره کل جهت خدمت رسانی به مردم و تامین کالا‌های اساسی، با استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی جاده‌ای جنوب استان یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۳۱۸ تن کالای اساسی در ۹ ماهه سال جاری از مبدا بندر اقیانوسی چابهار به سایر نقاط کشور حمل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

داموغ ادامه داد: عمده محصولات جا به جا شده گندم انسانی، برنج، سویا، ذرت دامی و جو بوده است.

وی افزود: این مقدار کالای اساسی در قالب ۵۲ هزار و ۶۴۰ سفر انجام گرفت که بی شک در این بین نقش بزرگ رانندگان بخش حمل و نقل باری جنوب استان در بسیج تامین کالا‌های اساسی قابل ستایش و تقدیر است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت راهبردی بندر چابهار به‌عنوان دروازه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی، هماهنگی کامل میان ناوگان حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل و بخش خصوصی برقرار شده است تا جریان حمل کالا بدون وقفه ادامه یابد و این اداره‌کل به عنوان بازوی دولت در جنوب شرق کشور، خود را متعهد می‌داند که با تمام ظرفیت برای تداوم جریان پایدار تأمین کالا‌های اساسی و خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشور گام بردارد.

منیع: حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان