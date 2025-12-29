باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساروی، قهرمان کشتی ایران، با قرار گرفتن در فهرست نامزدهای دریافت عنوان برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان توسط انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، در آستانه ثبت یک دستاورد تاریخی قرار گرفته است. این کشتی‌گیر آملی که برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شده، در جمع برترین ستاره‌های جهانی ورزش قرار گرفته است.

هادی ساروی این فرصت را دارد که در نظرسنجی سنتی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ جهان شود. ساروی کشتی‌گیر آملی ایران و قهرمان المپیک پاریس توانست در سال ۲۰۲۵ از عنوان قهرمانی‌اش در رقابت‌های جهانی دفاع کند. او در دیدار فینال برابر آرتور سرگسیان کشتی‌گیر پرقدرت روسیه به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سنگین با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و برای دومین بار به مدال طلای جهان رسید.

حالا نام او شایسته قرار گرفتن در کنار برترین ستاره‌های ورزش جهان مثل عثمان دمبله، لامینه یامال، کیلیان امباپه، محمد صلاح، آرماند دوپلانتیس(اعجوبه پرش با نیزه)، لئون مارچاند (ستاره شنا)، لوکا دانچیچ (بسکتبال)، نیکولا یوکیچ (بسکتبال)، نوآ لایلز (دوومیدانی)، کارلوس آلکاراس (تنیس)، یانیک سینر (تنیس)، لاندو نوریس(فرمول یک) و مکس فرشتپن(فرمول یک) قرار گرفته است.

نامزدهای ورزشکار مرد جهان در سال ۲۰۲۵:

الساندرو میکلتو (ایتالیا) - والیبال

آلوارو گرانادوس (اسپانیا) - واترپلو

آرماند دوپلانتیس (سوئد) - دو و میدانی

اشرف حکیمی (مراکش) - فوتبال

ویتینا (پرتغال) - فوتبال

گرگی شیکلوشی(مجارستان) - شمشیربازی

دایکی هاشیموتو (ژاپن) - ژیمناستیک هنری

دانیل چوفنیچ (اتریش) - پرش با اسکی

دنیس شرودر (آلمان) - بسکتبال

جردن استولز (آمریکا) - اسکیت کراس کانتری

جاستین وربومن (بلژیک) - سوارکاری

ایلیا مالینین (ایالات متحده آمریکا) - اسکیت نمایشی

یوناس وینگگارد (دانمارک) - دوچرخه سواری

یوهانس هاسفلوت کلبو (نروژ) - کراس کانتری اسکی

کایو بونفیم (برزیل) - دو و میدانی

کارلوس آلکاراس (اسپانیا) - تنیس

کارلوس ناسار (بلغارستان) - وزنه برداری

کیلیان ام‌باپه (فرانسه) - فوتبال

لامینه یامال (اسپانیا) - فوتبال

لندو نوریس (بریتانیا) - فرمول ۱

لئون مارچند (فرانسه) - شنا

لوکا دانچیچ (اسلوونی) - بسکتبال

مکس فرشتپن (هلند) - فرمول ۱

مارک مارکز (اسپانیا) - موتو جی پی

مارکو اودرمات (سوئیس) - اسکی آلپاین

ماتیاس گیدسل (دانمارک) - هندبال

محمدهادی ساروی (ایران) - کشتی

محمد صلاح (مصر) - فوتبال

معتز محمد (مصر) - پنجگانه مدرن

نیکولا یوکیچ (صربستان) - بسکتبال

نیکولاس گستین (فرانسه) - کانو اسلالوم

نوآ لایلز (آمریکا) - دو و میدانی

اسکار پیاستری (استرالیا) - فرمول ۱

ری بنجامین (آمریکا) - دو و میدانی

رافینیا (برزیل) - فوتبال

رمکو اونپوئل (بلژیک) - دوچرخه‌سواری

ساکون بارکلی (آمریکا) - فوتبال آمریکایی

سباستین سیو (کنیا) - دو و میدانی

سون آندریگیتو (سوئیس) - هاکی روی یخ

اسکاتی شفلر (آمریکا) - گلف

استورلا هولم لاگرید (نروژ) - بیاتلون

تادج پوگاچار (اسلوونی) - دوچرخه‌سواری

تایلر ترنر (کانادا) - پارااسنوبرد

وانگ چو کینگ (چین) - تنیس روی میز

عثمان دمبله (فرانسه) - فوتبال

فلوریان ولبروک (آلمان) - شنا

هوبرت کوش (مجارستان) - شنا

شای الکساندر (کانادا) - بسکتبال

شوهی اوتانی (ژاپن) - بیسبال

شی یوکی (چین) - بدمینتون

یانیک سینر (ایتالیا) - تنیس.

منبع: ایسنا