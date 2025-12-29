باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیرازی در این دیدار که صبح روز هشتم دی‌ماه برگزار شد، با اشاره به روحیه جهادی کارکنان فراجا اظهار داشت: هر جا که حضور پیدا می‌کنم، از روحیه بالای نیرو‌های یگان ویژه و مجموعه انتظامی انرژی می‌گیرم. شما در خط مقدم امنیت کشور قرار دارید و همین روحیه ایثار و پایمردی، سرمایه بزرگ نظام اسلامی است.

وی با اشاره به نقش برجسته نیرو‌های انتظامی در مقاطع حساس کشور افزود: در طول سال‌های انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس، چه در فتنه‌ها و بحران‌های مختلف، این نیرو‌ها همواره پای کار بوده‌اند و امروز نیز با وجود همه سختی‌ها، مسئولیت خطیر حفظ امنیت را با تمام وجود انجام می‌دهند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با قدردانی از تلاش‌های فرماندهان انتظامی گفت: فرماندهان شبانه‌روز در حال پیگیری امور معیشتی و رفاهی کارکنان هستند و با تمام توان برای حل مشکلات تلاش می‌کنند. افزایش حقوق و پیگیری مطالبات نیروها، نشانه توجه مجموعه فرماندهی به وضعیت معیشتی کارکنان است.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی افزود: دشمنان همواره برای ضربه‌زدن به نظام برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما آنچه انقلاب را حفظ کرده، ایمان مردم و حضور آگاهانه آنان در صحنه بوده است. فتنه‌ها یکی پس از دیگری آمده‌اند، اما ملت ایران با بصیرت و ایستادگی، همه را پشت سر گذاشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیرازی تأکید کرد: امروز نیز همان روحیه مقاومت و ایثار در نیرو‌های انتظامی دیده می‌شود و این بزرگ‌ترین سرمایه کشور است. اگر مسئولان شبانه‌روز تلاش می‌کنند، برای آن است که قدردان این ایستادگی باشند.

وی در پایان با تبریک میلاد باسعادت امیرالمؤمنین (ع) و روز مرد، از تلاش‌های کارکنان یگان ویژه تقدیر کرد و گفت: ارزش کار شما با هیچ معیار مادی قابل سنجش نیست و امنیتی که امروز در کشور برقرار است، حاصل مجاهدت شما و همکارانتان است.