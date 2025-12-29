فراخوان بیست‌ودومین دوره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، در مراحل نهایی صدور مجوز قرار دارد و انتظار می‌رود در ماه جاری اعلام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری هیات عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اداری و استخدامی، فرآیند صدور مجوز فراخوان بیست‌ودومین دوره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در مراحل پایانی است و به محض دریافت تأیید نهایی، آگهی فراخوان منتشر خواهد شد.

اعضای هیات علمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه دانشگاه‌ها، نقش مهمی در ارتقای آموزش و پژوهش دارند.

طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف است سالانه دو نوبت فراخوان جذب هیات علمی برگزار کند، با این حال و به‌دلیل طولانی بودن فرآیند‌های اخذ مجوز، در سال‌های گذشته معمولاً تنها یک فراخوان برگزار شده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۳ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت جذب شده‌اند، در حالی که در همین مدت دست‌کم ۱۷۴۶ نفر از نیرو‌های هیات علمی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

این وضعیت در شرایطی است که ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی این بازه زمانی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

در سال جاری، نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به نیرو‌های آموزشی و پژوهشی با استعلام از مراکز مربوطه و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری احصا و پس از بررسی انطباق با ضوابطی مانند پست‌های بلاتصدی و آمایش سرزمینی، برای اخذ مجوز به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است.

براساس اعلام مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تمامی مقدمات اجرایی فراخوان از جمله تدوین ضوابط، شرایط شرکت، شیوه‌نامه‌ها و به‌روزرسانی سامانه فراخوان انجام شده و با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته، برنامه‌ریزی برای اعلام فراخوان در دی‌ماه سال جاری است. انتظار می‌رود با تسریع در رسیدگی دانشگاه‌ها به پرونده داوطلبان، جذب نیرو‌های مورد نیاز در زمان مقرر نهایی شود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، دانشگاه های علوم پزشکی
