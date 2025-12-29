باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور صبح امروز -دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴- در نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیونهای مرتبط با برگزاری انتخابات در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، به برخی ویژگیهای انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا ارای ویژگیهای خاصی دارد از جمله اینکه به صورت سراسری و تک انتخاباتی است. البته همزمان با این انتخابات، برگزاری دو انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی حوزههای انتخابی را نیز خواهیم داشت.
وی برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران و همچنین برگزاری انتخابات الکترونیکی در مراحل مختلف اعم از احراز هویت اخذ رای و شمارش آرا در سراسر کشور را از دیگر ویژگیهای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه «برگزاری انتخابات تمام الکترونیک فصل جدیدی در تاریخ انتخابات است»، عنوان کرد البته پیشتر در چند حوزه انتخابیه و در چند شهر تجربهای برگزاری انتخابات الکترونیک را داشتیم، اما برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در سراسر کشور و همچنین برگزاری تناسبی انتخابات در تهران برای نخستین مرتبه است.
مومنی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در شهرداران کشور، اظهار کرد: بر اساس آمار به دست آمده در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، میانگین عمر مدیریتی شهرداران زیر ۲ سال است و این مناسب نیست؛ به نظرم فرصت کافی برای انجام پروژهها و اجرای دیدگاههای مدیریتی از سوی شهرداران هم نیست و دلیل نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژههای نیمه تمام نیز این است که شهردار جدید ممکن است به انجام پروژه شهردار قبلی اعتقادی نداشته باشد.
وی افزود: اگر در این حوزه آسیب شناسی صورت بگیرد، مناسب است؛ ما نمیگوییم که مدیریت شهری نقشی در زمینه انتخاب شهرداران نداشته باشد؛ چرا که طبیعی است بر اساس قانون شوراها باید شهرداران را پیشنهاد دهند، صحبت ما این است که شوراها، همان شهردار پیشنهادیشان را تغییر ندهند یا اگر تغییر میدهند بار دوم این کار را انجام ندهند؛ فکر میکنم که اگر برای این موضوع چارهای بیندیشیم منصفانهتر است.
گفتنی است، وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تعاملات موجود میان مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، گفت: انصافاً آقای قالیباف و همکارانش در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژهای به وزارت کشور دارند و هر کجا که مشکلی وجود داشته به ویژه در زمینه اعتبارات و برنامههای سال دستورات لازم را صادر کردهاند؛ برای مثال برای سازمان شهرداریها امسال اعتباراتی مصوب شد که انصافاً قابل مقایسه نیست و با سالهای قبل بسیار متفاوت بود.
مومنی افزود: انصافاً تعامل خوبی میان موعه وزارت کشور و استانداران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی وجود دارد که از این بابت صمیمانه از مجلس قدردانی میکنم.
در این نشست، استانداران استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی، کرمان، تهران، سیستان و بلوچستان و کردستان در سخنانی به بیان دغدغههای خود در خصوص نحوه تعامل نمایندگان مجلس با استانداران و همچنین برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداختند.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، علی زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور و روسای کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجلس نیز در این نشست سخنرانی کردند.