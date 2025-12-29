اسامی محکومان ایرانی و خارجی قاچاق کلان سوخت در هرمزگان منتشر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف اکبری روز دوشنبه، میزان سوخت قاچاق در این پرونده‌ها را بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر و اسامی محکومان را اعلام کرد.

وی بیان کرد: یکی از پرونده‌هایی که حکم آن در دادگستری استان هرمزگان صادر شده است، پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت موسوم به تعویض روغنی و معاینه فنی بندرعباس بوده که موضوع این پرونده قاچاق سازمان سوخت گازوئیل (نفت گاز) یارانه‌ای به میزان هشت میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۳۲ لیتر است که ۶۲۱ متهم دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان با اشاره به احکام متهمان اصلی پرونده اظهار کرد: متهم ردیف اول مهران اسماعیلی فرزند عبدالرحمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه، متهم ردیف دوم فرهاد حسینی فرزند مجید به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه، متهم ردیف سوم نعمت‌الله سخی‌زاده فرزند غلام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از یک‌هزار میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه، متهم ردیف چهارم حکمت‌الله ازحق‌زهی فرزند سرور به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه محکوم شدند.

اکبری همچنین به احکام متهمان پرونده مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت اشاره کرد و ادامه داد: این پرونده مربوط به قاچاق سازمان‌یافته سوخت به میزان ۱۶۷ هزار و ۲۰۰ لیتر مکشوفه و ۲۵۰ هزار لیتر سوخت از بین رفته است که رای صادره توسط دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد.

وی تصریح کرد: براساس رای صادره، متهم ردیف اول عیسی ملاهی فرزند محمد به اتهام قاچاق سازمان یافته سوخت به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت حدود ۶۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت معادل چهار برابر بهای ریالی کالای قاچاق و یاسر اکبری فرزند حسن، محمد زارعی فرزند موسی، محمد عبدی فرزند رضا، رضا صداقت زاهدی، فرشید کریمی متهمان ردیف دوم تا ششم نیز هر یک به تحمل پنج سال حبس و پرداخت بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

قاچاق حرفه‌ای سوخت و استفاده از اسناد جعلی

دادستان بندرعباس، یکی از احکام صادره را مربوط به قاچاق حرفه‌ای ۷۰ هزار لیتر سوخت از نوع نفتگاز با استفاده از اسناد جعلی، جعل اسناد عادی و استفاده از اسناد مجعول عنوان کرد و گفت: این فرد مهر‌های دهیاری و امضای افراد را جعل و اقدام به قاچاق کرده است.

وی ادامه داد: مهدی احمدی فرزند عباس متهم این پرونده بابت اتهام قاچاق حرفه‌ای ۷۰ هزارلیتر سوخت از نوع نفتگاز با استفاده از اسناد جعلی به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری، پرداخت بیش از ۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد ریال بابت سوخت از دست رفته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

اکبری تصریح کرد: همچنین دادگاه برای اتهام جعل اسناد عادی، ضمن صدور حکم به بی‌اعتباری اسناد مجعول، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری حکم صادر کرد و از بابت اتهام استفاده از اسناد مجعول، ضمن صدور حکم به بی‌اعتباری اسناد مجعول به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیزی محکوم کرد و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای سوخت گازوئیل به میزان ۴۶۷هزار و ۸۰۰ لیتر

این مقام قضایی در هرمزگان گفت: همچنین پرونده قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای سوخت گازوئیل به میزان ۴۶۷ هزار و ۸۰۰ لیتر ۱۰ متهم دارد که احکام آنها به شرح ذیل صادر شد.

وی بیان کرد: متهم ردیف اول حسین زارعی فرزند عیسی به پرداخت حدود ۶۰۰میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق و تحمل پنج سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم احمد بلوچ فرزند یعقوب بابت قاچاق سازمان‌یافته به پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق و تحمل پنج سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به میزان بیش از ۶۳ میلیارد ریال، جهانگیر پابند فرزند محمد، منصور کمال‌زاده فرزند درویش، سعید پابند فرزند حسن، اسلام بلوچ فرزند نبی، حسن پابند فرزند رسان، ذاکر بلوچ فرزند دادمحمد، هوشنگ آسفته فرزند احمد و عبدالکریم جوادنژاد فرزند خداداد متهمان ردیف سوم تا دهم بابت اتهام قاچاق سازمان‌یافته به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت حدود ۳۰۰میلیارد ریال جریمه، هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

پرونده مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته سوخت

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان گفت: هفتم آبانماه ۱۴۰۱ حسب گزارش اعلامی از ناحیه ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر اخبار واصله پیرامون تردد یک دستگاه خودرو تانکرحامل سوخت قاچاق گزارش شد و از این خودرو ۳۱ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده سه متهم دارد، اظهار کرد: این متهمان شامل متهم ردیف اول عبدالله شکرچیان بروجنی فرزند نصرالله به پنج سال حبس تعزیری، بیش از ۹۱ میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج از کشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال، متهم ردیف دوم سعید جمالی فرزند خدابخش به پنج سال حبس تعزیری، بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج از کشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال و متهم ردیف سوم احساس بینا فرزند احمد به پنج سال حبس تعزیری بیش از ۹۱ میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج از کشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال بوده که احکام آنها پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه صادر شد.

پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت نفتگار با ۲ محکوم

این مقام قضایی ادامه داد: پرونده قاچاق سازمان یافته ۲۳۴ میلیون لیتر سوخت نفتگاز ۲ نفر محکوم شدند که متهم ردیف اول حمید حسام‌نیا فرزند رستم بابت قاچاق سازمان یافته به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۵۲میلیارد ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم رسول حدادی فرزند میرخان به تحمل هفت ماه حبس تعزیری، ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

قاچاق سازمان یافته سوخت گازوئیل به میزان ۲۷ میلیون لیتر (باند ملاحی)

اکبری یادآور شد: در پرونده قاچاق یافته سوخت گازوئیل به میزان ۲۷ میلیون لیتر هر یک از متهمان ردیف اول تا سوم از جمله اکبر ملاحی فرزند عبدالله، عبدالرحمن ملاحی فرزند محمد و احمد ملاحی فرزند عباس به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل چهار برابری ارزش سوخت قاچاق شده و مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال به‌عنوان معادل ارزش مال از دست رفته سوخت قاچاق شده غیرمکشوفه محکوم شدند.

وی اضافه کرد: غلامرضا طاهری‌زاده فرزند ابراهیم، عباس ملاحی فرزند علی، محمد پورآل مهتریان فرزند علی، علی ملاحی فرزند خداداد، حسین ذاکری فرزند چمل، عباس ذاکری بهمنی فرزند حسن و دوستک ملاحی فرزند محمد، متهمان ردیف چهارم تا دهم این پرونده نیز به تحمل هفت ماه حبس تعزیری، پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، جبار ملاهی کرگانی فرزند عبدالله و مصطفی ملاحی فرزند رضا، متهمان ردیف یازدهم و دوازدهم به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، ضبط شناور حامل سوخت قاچاق به نفع دستگاه کاشف و منع هرگونه فعالیت در امور دریایی اعم از حمل ونقل و صید محکوم شدند.

قاچاق سوخت کشتی غول پیکر آریانا تحت پرچم کشور پاناما

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت: در پرونده قاچاق سوخت کشتی غول پیکر آریانا تحت پرچم کشور پاناما به میزان ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار لیتر احکام متهمان پس از رسیدگی به پرونده صادر شد.

وی افزود: در این پرونده متهم ردیف اول سام طاری‌وردی فرزند حسن به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲ برابر جزای نقدی به اخذ بهای سوخت قاچاق شده مبلغ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال به اضافه جریمه معادل بهای کشتی آریانا به مبلغ بیش از یک‌هزار و ۹۰۰میلیون ریال، متهم ردیف دوم محمدسعید ابراهیمی فرزند صالح به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به ماخذ ۲ برابر بهای سوخت قاچاق، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ریال ۳۷۵ میلیارد ریال، متهم ردیف سوم بدالغفور رئیسی فرزند عباس به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ بیش از یک‌هزار و ۹۰۰میلیارد ریال و متهم ردیف چهارم جلیل بحرینی فرزند ابراهیم به تحمل پنج سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل سه برابر سوخت مکشوفه و بیش از سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال محکوم شدند.

اکبری اضافه کرد: متهم ردیف پنجم محبوب عبدالثابت العامری فرزند عبده به لحاظ اظهارات مقرون به واقع وی در مرحله مقدماتی و همکاری در تحویل اسناد و مدارک مرتبط با جرم به ضابطین و مساعدت در نگهداری کشتی، به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه‌ی جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ بیش از یکهزار و ۹۰۰میلیارد ریال، متهم ردیف ششم محمد خدابخش حسین فرزند رهی به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به ماخذ چهار برابر بهای سوخت قاچاق شده به مبلغ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال در حق صندوق دولت، و به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ بیش از یک‌هزار و ۹۰۰میلیارد ریال و متهم ردیف هفتم کارلیتو الیزان فرزند کرسینت به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی مزایا ۱ به مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

محکومیت مدیر دولتی در پرونده سه میلیون لیتر سوخت هواپیما

وی ادامه داد: پرونده اتهامی مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس دایر بر تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در انجام مسئولیت منتهی به هدر رفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده یارانه‌ای از دیگر پرونده‌های صادر است که متهم این پرونده به نام حمیدرضا کیهان‌پور فرزند محمد (مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس)، به جبران خسارت وارده به اموال دولتی از سه نوع فراورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، (سوخت هواپیما) به میزان بیش از سه میلیون لیتر به ارزش نرخ غرامات به مبلغ بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یکسال، منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد به مدت ۲ سال محکوم شد.

قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول

دادستان بندرعباس گفت: در پرونده قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم ردیف اول پرویز عزیزی فرزند عبدالرحمن بابت بزه قاچاق کالا به پرداخت بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال محکوم و بابت بزه ۲ فقره جعل انجام گرفته ضمن صدور حکم به بی‌اعتباری اسناد مجعول به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و همچنین بابت بزه استفاده اسناد مجعول محکوم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری مجازات‌های تکمیلی، محرومیت اشتغال به حرفه‌های مرتبط با امور ترخیص، محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی اشخاص حقوقی، ممنوعیت خروج از کشور به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم شرکت آسال تجارت ویرا که شخص حقوقی است به پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و یک سال تعلیق فعالیت‌های شرکت محکوم شد.

احکام دیگر پرونده‌ها در گزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.

منبع: روابط دادگستری هرمزگان