باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز نخست مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های مازندران، تیم‌های شهروند جویبار،‌ام کی ان گلوگاه، ملی پوشان چمستان و میانرود چمستان موفق به شکست حریفان شدند.

در ۳ بازی، تیم‌های لیگ برتری پس از رو‌به‌رو شدن با قرعه استراحت در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم رفتند و تیم‌های میانرود چمستان و اتحاد تجنک آمل هم در مرحله یک هشتم نهایی دیدار کردند.

در نبرد تیم‌های لیگ برتری پرواز سیمرغ و‌ام کی ان گلوگاه که در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد،‌ام کی ان گلوگاه پیروز شد.

در این بازی، مدافع عنوان قهرمانی‌ام کی ان گلوگاه با یک گل به برتری دست یافت.

محمد متکی زننده تک گل این بازی حساس بود.

مسابقه شهروند جویبار و میران ساری هم دیگر بازی برگزار شده روز نخست بین تیم‌های لیگ برتری بود.

شهروند جویبار که در زمین روستای گلیرد از حریف میزبانی می‌کرد با گل حسام فولادی مقابل میران ساری پیروز شد.

هر ۲ تیم شهروند جویبار و میران ساری با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه به میدان رفتند.

شهریار آمل در پرگل‌ترین مسابقه روز نخست در خانه مغلوب ملی پوشان چمستان شد.

ملی پوشان چمستان با برتری ۳ بر ۲ مقابل شهریار آمل به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

میانرود چمستان، بهترین نتیجه را در روز نخست جام حذفی فوتبال باشگاه‌های مازندران به دست آورد.

در این بازی میانرود چمستان با نتیجه ۳ بر صفر اتحاد تجنک آمل را در زمین روستای انبارده مغلوب کرد.

امروز و در ادامه برگزاری رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های مازندران، ۳ بازی دیگر برگزار می‌شود.

در یکی از این مسابقات، رفاه ایزدشهر میزبان پیروزی ساری است.

در دیگر بازی‌ها هم درخشان فریدونکنار مهمان شمس رمنت بابل است و آتیه سازان پل سفید هم با وارش سوادکوه رو‌به‌رو خواهد شد.