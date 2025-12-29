باشگاه خبرنگاران جوان - کنفرانس بینالمللی «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان، «سعید خطیبزاده «معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه، «زینب سلیمانی» رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به ایراد سخنرانی پرداختند.
عراقچی طی سخنانی در این کنفرانس اظهار داشت: در این نشست نه از خود شهید سلیمانی که از میراث آن شهید برای سیاست خارجی صحبت کنیم؛ سردار سلیمانی معمار محور مقاومت در منطقه بود، اما تاثیرات این معماری فراتر از سیاستهای جاری خود را نشان داده است، معتقدم تفکر او که خود تجلی آرمانهای انقلاب اسلامی است منبعث از بنیان نظری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که باید دیپلماسی مقاومت محور نامید.
وی تاکید کرد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک دیپلماسی مقاومت محور است، که بر مبنای مقاومت شکل گرفته و بر همین مبنا حرکت میکند، دیپلماسی موفق و کارآمد ترکیبی از شجاعت و تدبیر با دیگران است، بدون استفاده از فن دیپلماسی نه ارتباطات نظم میگیرد و نه تلاشها به ثمر میرسد.