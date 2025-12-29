فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کنفرانس بین‌المللی «سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفرانس بین‌المللی «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است. 

در مراسم افتتاحیه این کنفرانس که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان، «سعید خطیب‌زاده «معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، «زینب سلیمانی» رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به ایراد سخنرانی پرداختند.

سردار قاآنی

عراقچی طی سخنانی در این کنفرانس اظهار داشت: در این نشست نه از خود شهید سلیمانی که از میراث آن شهید برای سیاست خارجی صحبت کنیم؛ سردار سلیمانی معمار محور مقاومت در منطقه بود، اما تاثیرات این معماری فراتر از سیاست‌های جاری خود را نشان داده است، معتقدم تفکر او که خود تجلی آرمان‌های انقلاب اسلامی است منبعث از بنیان نظری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که باید دیپلماسی مقاومت محور نامید.

وی تاکید کرد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک دیپلماسی مقاومت محور است، که بر مبنای مقاومت شکل گرفته و بر همین مبنا حرکت می‌کند، دیپلماسی موفق و کارآمد ترکیبی از شجاعت و تدبیر با دیگران است، بدون استفاده از فن دیپلماسی نه ارتباطات نظم می‌گیرد و نه تلاش‌ها به ثمر می‌رسد.

برچسب ها: فرمانده نیروی قدس سپاه ، حاج قاسم سلیمانی
خبرهای مرتبط
عراقچی: شهید سلیمانی گفتمان مقاومت را از حصار مفاهیم نظری و شعاری خارج ساخت
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
عراقچی: احزاب و گروه‌های یمنی مانع تضعیف و تجزیه یمن شوند
محکومیت نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور سومالی توسط رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۸ دی
ارتش: پاسخی کوبنده به خطای دشمن می‌دهیم
مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعتراض جدی دارد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش
حضور سردار قاآنی در کنفرانس بین‌المللی «شهید سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت»
بودجه وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت باید در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود
قالیباف: مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هستم
ستادکل نیرو‌های مسلح: اجازه نمی‌دهیم آسیبی به امنیت مردم وارد شود
دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌داریم
تاکید وزرای امور خارجه ایران و امارات بر تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح
آخرین اخبار
زینی‌وند: برخلاف تصویرسازی‌های القایی میل به مشارکت اجتماعی در ایران بالاست
گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی را در ۹ دی تقویت کنیم
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی
حضور سردار قاآنی در کنفرانس بین‌المللی «شهید سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت»
وزیر کشور: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک فصل جدیدی در تاریخ انتخابات است
مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعتراض جدی دارد
بقائی: به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش
دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌داریم
گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴
ارتش: پاسخی کوبنده به خطای دشمن می‌دهیم
قالیباف: مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هستم
ستادکل نیرو‌های مسلح: اجازه نمی‌دهیم آسیبی به امنیت مردم وارد شود
تاکید وزرای امور خارجه ایران و امارات بر تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح
بودجه وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت باید در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۸ دی
تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای عربستانی
عارف: اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد
پزشکیان: بهبود معیشت مردم باید بر همه بخش‌ها تقدم داشته باشد
فناوری‌های فضایی تجلی پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است
ضرورت شناسایی اولویت‌های بخش خصوصی برای تجارت میان تهران و مسکو
اصلاح شبکه توزیع، بزرگ‌ترین فرصت مهار گرانی
پزشکیان: معاونت راهبردی ریاست جمهوری رصدخانه کارشناسی کشور است
تسلیت پزشکیان برای زنده‌یاد بهرام بیضایی
پزشکیان: استاد دینانی عقلانیت و معنویت را به‌درستی به‌هم پیوند زده‌اند
عراقچی: احزاب و گروه‌های یمنی مانع تضعیف و تجزیه یمن شوند