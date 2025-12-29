معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تاکید بر اهمیت راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: استفاده چندمنظوره و اشتراکی از دکل‌ها و تأسیسات ارتباطی می‌تواند ضمن کاهش ناهنجاری‌های بصری شهرها، به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  کیومرث حبیبی در جلسه‌ای که در راستای دستور اکید استاندار کردستان جهت رفع مشکلات تملک و اجاره زمین سایت‌های شهری اپراتور‌های همراه جهت تکمیل و تأمین پوشش نقاط شهری و تکمیل زیر ساختمان‌های فیبر نوری در معاونت عمرانی استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: امروز زیرساخت‌های ارتباطی در کنار آب، برق و گاز، از ارکان اصلی توسعه و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و بدون تقویت این زیرساخت‌ها، توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از فرسایش اداری، افزود: تجربه نشان داده است که نهایی‌سازی مسائل در همان مقطع تصمیم‌گیری، به‌مراتب مؤثرتر از تعویق چندماهه و کاهش تعهد دستگاه‌ها به اجرای مصوبات است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی را نبود درآمد‌های پایدار عنوان کرد و گفت: بخش عمده‌ای از شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان متکی به منابع محدود دولتی هستند و استفاده خلاقانه و چندمنظوره از ظرفیت‌های زیرساختی می‌تواند به ایجاد درآمد‌های پایدار کمک کند.

حبیبی با تاکید بر ضرورت استفاده چندمنظوره از فضا‌های شهری و تأسیسات موجود، تصریح کرد: استقرار دکل‌ها و تجهیزات ارتباطی در فضا‌هایی نظیر مخازن آب، تأسیسات شهری، فضا‌های بزرگ‌مقیاس و حتی برخی کاربری‌های عمومی، علاوه بر کاهش آسیب به سیمای شهری، امکان بهره‌برداری مشترک و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر توسعه مدل‌های اشتراک زیرساخت میان اپراتور‌ها تاکید کرد و گفت: با افزایش ارتفاع و اصلاحات فنی دکل‌ها، می‌توان امکان استفاده همزمان چند اپراتور را فراهم کرد تا از گسترش بی‌رویه دکل‌ها در سطح شهر و ناهنجاری‌های بصری جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، انعقاد قرارداد‌های چندساله متناسب با نرخ تورم رسمی را از دیگر الزامات مدیریت زیرساخت دانست و در ادامه به لزوم تعامل میان شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان، اپراتور‌ها و سایر نهاد‌های ذی‌ربط اشاره کرد.

 

