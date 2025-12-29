استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۰۸ دی ۱۴۰۴ ۱۲:۳۷
کد خبر
۹۰۴۰۹۱۹
نظر دادن
دانلود
مردم ولایتمدار شهر رشت امروز هشتم دی ماه ۱۴۰۴ با حضوری پرشور و آگاهانه در اجتماع بزرگ هشتم دی در میدان شهدای ذهاب، بار دیگر بر پایبندی خود به ولایت و مقابله قاطع با جریان نفاق و فتنه تأکید کردند. مردم انقلابی رشت پس از فتنه‌انگیزی جریان‌های معاند در پی انتخابات خردادماه هشتادو هشت، با راهپیمایی خودجوش هشتم دی همان سال، نقش تاریخی و اثرگذار خود را در خنثی‌سازی فتنه ایفا کردند و بساط فتنه‌گران را برچیدند. این حضور حماسی که یک روز زودتر از سایر نقاط کشور رقم خورد، جلوه‌ای روشن از بصیرت، هوشیاری سیاسی و عشق و ارادت مردم گیلان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که پیام روشنی برای دشمنان انقلاب داشت مبنی بر اینکه ملت ایران در هر مقطع حساس، در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود در میدان حاضر است.

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت

مردم ولایتمدار شهر رشت امروز هشتم دی ماه ۱۴۰۴ با حضوری پرشور و آگاهانه در اجتماع بزرگ هشتم دی در میدان شهدای ذهاب، بار دیگر بر پایبندی خود به ولایت و مقابله قاطع با جریان نفاق و فتنه تأکید کردند. مردم انقلابی رشت پس از فتنه‌انگیزی جریان‌های معاند در پی انتخابات خردادماه هشتادو هشت، با راهپیمایی خودجوش هشتم دی همان سال، نقش تاریخی و اثرگذار خود را در خنثی‌سازی فتنه ایفا کردند و بساط فتنه‌گران را برچیدند. این حضور حماسی که یک روز زودتر از سایر نقاط کشور رقم خورد، جلوه‌ای روشن از بصیرت، هوشیاری سیاسی و عشق و ارادت مردم گیلان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که پیام روشنی برای دشمنان انقلاب داشت مبنی بر اینکه ملت ایران در هر مقطع حساس، در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود در میدان حاضر است.
۰۸ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۷
/

برچسب ها: رشت ، گیلان
مطالب مرتبط
اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
young journalists club

محله پیر سرای رشت

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
young journalists club

تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور (۲)

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
young journalists club

امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان در گیلان

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
young journalists club

حال و هوای بازار رشت در شب یلدا

اجتماع بزرگ حماسه آفرینان هشتم دی در رشت
young journalists club

اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر در گیلان

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.