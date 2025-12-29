ستاره پرتغالی منچستریونایتد با ایجاد ۵۱ موقعیت با اختلاف در صدر برترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در لیگ برتر فوتبال انگلیس که سرعتی‌ترین لیگ جهان به شمار می‌رود موقعیت‌های زیادی خلق می شود و به همین دلیل حضور در این لیگ برای بازیکنان و مربیان سخت و پر استرس است، اما تماشای این مسابقات برای فوتبال دوستان جذاب و دیدنی است.

در فصل جاری لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۵/۲۶ براساس آمار برونو فرناندز ستاره منچستریونایتد با ایجاد ۵۱ خلق موقعیت در صدر برترین بازیکنان لیگ برتر در این حوزه قرار دارد.

جرمی دوکو از منچسترسیتی با ۳۶، محمد صلاح و بوکایا ساکا بازیکنان لیورپول و آرسنال با ۳۳ و آنتون استاچ از لیدز یونایتد با ۳۲ ایجاد خلق موقعیت پشت سر برونو فرناندز قرار دارند.

منبع: fotmob