باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، معصومه یحیی زاده_ عماد محمدی، رئیس کمیته رسانه ششمین سالگرد گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان، با اشاره به برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی از دهم تا هفدهم دیماه با شعار محوری «ایرانمرد» در کرمان، نقش رسانهها را در تبیین مکتب شهید سلیمانی برجسته دانست و بیان کرد: در این ایام، ۶۲ فعال رسانهای داخلی، ۹۰ خبرنگار خارجی و ۲۰۰ خبرنگار صدا و سیما، برنامهها و آیینهای این مناسبت ملی و بینالمللی را پوشش خبری خواهند داد.
وی با اشاره به جایگاه روایتهای مردمی در انعکاس حالوهوای مراسم سالگرد شهادت سردار دلها، گفت: رسانه ملی با هدف ثبت و بازتاب این روایتهای ناب، سومین دوره جشنواره ملی «روایت سرباز» را برگزار میکند؛ جشنوارهای که صدای مردم را به متن روایت مقاومت میآورد.
محمدی تصریح کرد: روایت خدمترسانی خادمان، موکبها و موکبداران، حضور کاروانهای زیارتی خانوادگی، دانشجویی و دانشآموزی، سیل جمعیت شرکتکننده در مراسم و همچنین حضور میهمانان و زائران خارجی از جمله محورهای محتوایی این دوره از جشنواره است.
رئیس کمیته رسانه ششمین سالگرد گرامیداشت شهید سلیمانی با اشاره به شعار امسال «ایرانمرد» افزود: بخش ویژه این دوره از جشنواره به بازخوانی ابعاد شخصیتی و مکتبی بزرگمردانی همچون: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای حادثه تروریستی کرمان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین روایت جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مردم ایران اختصاص یافته است.
وی قالبهای پیشبینیشده برای این دوره از جشنواره را شامل مستند گزارشی، مصاحبه، عکس، پلاتو، ویدئوکلیپ عنوان کرد و بیان داشت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را حتی با گوشی تلفن همراه ضبط کرده و به همراه مشخصات فردی، شماره تماس و شهر محل سکونت، حداکثر تا ۳۰ دیماه از طریق شماره فضای مجازی۰۹۱۳۳۴۲۱۵۸۶ ارسال کنند.
محمدی با بیان اینکه آثار برگزیده از شبکههای مختلف صدا و سیما و سکوهای معاونت فضای مجازی در پیامرسانهای گوناگون پخش خواهد شد، تصریح کرد: پس از داوری، به نفرات برتر این دوره جوایز نقدی اهدا میشود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان در تشریح جوایز جشنواره نیز گفت: به برنده بخش ویژه ۲۵ میلیون ریال، نفر اول ۲۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۵ میلیون ریال، نفر سوم ۱۰ میلیون ریال و به ۶ اثر شایسته تقدیر، هر کدام ۵ میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.