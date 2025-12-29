شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از روکش آسفالت غیر استاندارد در خیابان ۴۰ متری ذوالفقاری ایستگاه ۷ شهرستان آبادان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در خیابان ۴۰ متری ذوالفقاری ایستگاه ۷ شهرستان آبادان استان خوزستان از روکش آسفالت استاندارد برخوردار نیست و بارندگیهای اخیر معابر این منطقه را گل و لای کرده و تردد اهالی این منطقه را با مشکلاتی مواجه شده است.
از سوی دیگر در این منطقه مدرسهای وجود دارد که پیاده راهی برای عبور و مرور دانش آموزان وجود ندارد و آنها باید از معابر گل آلود تردد کنند.
وی با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان
