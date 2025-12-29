۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در هفته جاری روی تابلوی بورس انرژی عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی از تداوم عرضه بنزین سوپر در رینگ بورس انرژی خبر داد و گفت: «برای عرضه بنزین سوپر روی تابلوهای بورس انرژی ایران، تاکنون دو شرکت درخواست پذیرش ارائه داده‌اند که با پذیرش هر ۲ شرکت موافقت شده؛ مجموع حجم پذیرش این ۲ شرکت ۹ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.»

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران با اشاره به نخستین عرضه انجام‌شده افزود: «از میان ۲ شرکت یادشده، یکی با ورود محموله بنزین سوپر به کشور، موفق شد یک مرحله عرضه به میزان ۳۰۰ هزار لیتر را روی تابلوهای بورس انرژی انجام دهد. این محموله پس از معامله، به دست مصرف‌کنندگان نهایی رسید و طی هفته‌های گذشته در جایگاه‌های مشخص عرضه شد.»

عرضه دوم در هفته جاری

احمدی تاکید کرد: «شرکت مزبور در هفته جاری مرحله دوم عرضه خود را نیز انجام خواهد داد که این مرحله به میزان ۳۰۰ هزار لیتر برنامه‌ریزی شده است.»

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی گفت: « در صورت وجود تقاضای مؤثر روی تابلو، امکان افزایش حجم عرضه تا سقف ۱۵۰ هزار لیتر دیگر نیز وجود دارد؛ مجموع عرضه این مرحله می‌تواند به ۴۵۰ هزار لیتر برسد.»

او ادامه داد: «اقدامات اجرایی این عرضه در حال انجام است و به‌زودی شاهد عرضه مجدد بنزین سوپر روی تابلوهای بورس انرژی خواهیم بود.»

قیمت بنزین سوپر در عرضه دوم

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در خصوص قیمت و شرایط عرضه بنزین سوپر گفت: «قیمت بنزین سوپر نسبت به عرضه قبلی با رشد همراه بوده و قیمت پایه اعلامی ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. حداقل حجم خرید در این عرضه ۱۰ هزار لیتر خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۳.۳ درصد است و قیمت اعلام‌شده بدون در نظر گرفتن مالیات بوده و سایر شرایط عرضه مشابه عرضه‌های قبلی است که پیش‌تر در بورس انرژی ایران انجام شده است.»

عرضه شرکت دوم

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران درباره شرکت دوم نیز توضیح داد: «شرکت دوم دارای مجوز واردات بنزین سوپر که در بورس انرژی ایران پذیرش شده، نیز در حال هماهنگی برای ورود محموله بنزیم سوپر به مرزهای کشور است. بر اساس پیش‌بینی این شرکت، ورود محموله در هفته اول بهمن‌ماه انجام خواهد شد و به محض تحقق این موضوع، عرضه بنزین سوپر این شرکت نیز روی تابلوهای بورس انرژی ایران آغاز می‌شود.»

مذاکره با سایر شرکت‌ها

او با تاکید بر توسعه عرضه‌ها گفت: «به‌صورت موازی، مذاکرات و پیگیری‌ها با سایر شرکت‌های دارای مجوز واردات بنزین سوپر نیز در حال انجام است تا بتوانیم مجموعه‌های بیشتری را در این حوزه فعال کرده و عرضه این فرآورده را از مسیر شفاف بورس انرژی توسعه دهیم.»

منبع: سنا

برچسب ها: بورس انرژی ، بنزین سوپر
خبرهای مرتبط
بنزین سوپر وارداتی دوباره گران شد
پای بنزین سوپر ۸۰ هزار تومانی به باک خودرو‌ها باز شد
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
آخرین اخبار
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
کمک به تأمین مالی ارزی و استفاده از ارزهای راکد در چرخه اقتصادی کشور با صندوق‌های ارزی بورس
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شد
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود
۶۰ هزارتن حبوبات برای فصل زمستان ثبت سفارش شد
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
بهترین هواپیما برای سفر به کیش چیست؟ ۷ تا از بهترین پرواز به کیش
از کجا مبل با اقساط ده ماهه بخریم؟
بنزین سوپر وارداتی دوباره گران شد
امکان کسب درآمد ارزی از بازار سرمایه فراهم شد
کاهش محسوس دمای هوا از روز سه‌شنبه