باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی از تداوم عرضه بنزین سوپر در رینگ بورس انرژی خبر داد و گفت: «برای عرضه بنزین سوپر روی تابلوهای بورس انرژی ایران، تاکنون دو شرکت درخواست پذیرش ارائه دادهاند که با پذیرش هر ۲ شرکت موافقت شده؛ مجموع حجم پذیرش این ۲ شرکت ۹ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.»
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران با اشاره به نخستین عرضه انجامشده افزود: «از میان ۲ شرکت یادشده، یکی با ورود محموله بنزین سوپر به کشور، موفق شد یک مرحله عرضه به میزان ۳۰۰ هزار لیتر را روی تابلوهای بورس انرژی انجام دهد. این محموله پس از معامله، به دست مصرفکنندگان نهایی رسید و طی هفتههای گذشته در جایگاههای مشخص عرضه شد.»
عرضه دوم در هفته جاری
احمدی تاکید کرد: «شرکت مزبور در هفته جاری مرحله دوم عرضه خود را نیز انجام خواهد داد که این مرحله به میزان ۳۰۰ هزار لیتر برنامهریزی شده است.»
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی گفت: « در صورت وجود تقاضای مؤثر روی تابلو، امکان افزایش حجم عرضه تا سقف ۱۵۰ هزار لیتر دیگر نیز وجود دارد؛ مجموع عرضه این مرحله میتواند به ۴۵۰ هزار لیتر برسد.»
او ادامه داد: «اقدامات اجرایی این عرضه در حال انجام است و بهزودی شاهد عرضه مجدد بنزین سوپر روی تابلوهای بورس انرژی خواهیم بود.»
قیمت بنزین سوپر در عرضه دوم
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در خصوص قیمت و شرایط عرضه بنزین سوپر گفت: «قیمت بنزین سوپر نسبت به عرضه قبلی با رشد همراه بوده و قیمت پایه اعلامی ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. حداقل حجم خرید در این عرضه ۱۰ هزار لیتر خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۳.۳ درصد است و قیمت اعلامشده بدون در نظر گرفتن مالیات بوده و سایر شرایط عرضه مشابه عرضههای قبلی است که پیشتر در بورس انرژی ایران انجام شده است.»
عرضه شرکت دوم
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران درباره شرکت دوم نیز توضیح داد: «شرکت دوم دارای مجوز واردات بنزین سوپر که در بورس انرژی ایران پذیرش شده، نیز در حال هماهنگی برای ورود محموله بنزیم سوپر به مرزهای کشور است. بر اساس پیشبینی این شرکت، ورود محموله در هفته اول بهمنماه انجام خواهد شد و به محض تحقق این موضوع، عرضه بنزین سوپر این شرکت نیز روی تابلوهای بورس انرژی ایران آغاز میشود.»
مذاکره با سایر شرکتها
او با تاکید بر توسعه عرضهها گفت: «بهصورت موازی، مذاکرات و پیگیریها با سایر شرکتهای دارای مجوز واردات بنزین سوپر نیز در حال انجام است تا بتوانیم مجموعههای بیشتری را در این حوزه فعال کرده و عرضه این فرآورده را از مسیر شفاف بورس انرژی توسعه دهیم.»
منبع: سنا