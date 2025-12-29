رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری به شیوه پیش‌فروش خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: به دنبال وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش خودرو، در اواسط فروردین ماه امسال و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، رسیدگی تخصصی به این پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و با مراجعه شکات مشخص گردید شرکتی با عنوان بازرگانی مشهد خودرو آتروپات به مدیریت شخصی به هویت معلوم سامان با ایجاد دفاتر متعدد در شهر‌های تهران، مشهد، کرج و شهرری، اقدام به پیش‌فروش خودرو به تعداد زیادی از شهروندان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان با تبلیغات کذب، درج حواله‌های موهوم در قراردادها، نمایش دفاتر مجلل، ارائه اساسنامه شرکت و وعده‌هایی نظیر تحویل خودرو با قیمت مناسب یا پرداخت سود‌های غیرمتعارف، توانسته بودند اعتماد شهروندان را جلب و مبالغ کلانی از آنان دریافت کنند.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در این شیوه جدید کلاهبرداری، متهمان از برخی افراد معتمد محلی به‌عنوان لیدر استفاده کرده و به‌صورت شبکه‌ای اقدام به فروش خودرو کرده بودند که این افراد ناخواسته در فرآیند کلاهبرداری نقش داشته‌اند.

به گفته این مقام انتظامی، با تعطیلی دفاتر و قطع ارتباط با شکات، متهم اصلی متواری شده و بررسی‌ها حاکی از آن بود که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، مازندران، یزد، اصفهان و تهران شکایت خود را به پلیس و دادسرا ارائه کرده‌اند که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: علی‌رغم اقدامات پیچیده متهمان برای پنهان‌سازی هویت، قطع خطوط ارتباطی و استفاده از حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های غیر، کارآگاهان با انجام اقدامات خاص کارآگا‌های، نهایتاً محل اختفای متهمان را شناسایی کردند.

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در نهایت با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در نیمه‌شب آذرماه سه نفر از متهمان اصلی پرونده به‌طور همزمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین و شهرری دستگیر و به تهران منتقل شدند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن نقش هر یک در پرونده، با صدور قرار قانونی ۳۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات در خصوص شناسایی اموال، ردگیری وجوه و شناسایی سایر مرتبطین همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد:

از خرید و پیش‌خرید خودرو تنها از نمایندگی‌های رسمی و مجاز اقدام کنند.

به تبلیغات اغواکننده با سود‌های غیرمتعارف اعتماد نکنند.

قبل از واریز هرگونه وجه، اصالت شرکت و قرارداد را از مراجع رسمی استعلام کنند.

در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق پلیس آگاهی یا سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی تهران بزرگ ، پیش فروش خودرو
خبرهای مرتبط
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
سارقانی که حتی اجازه نفس کشیدن هم ندارند + فیلم
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
هشدار پلیس درباره استفاده از کارت‌های بانکی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مصوبه سران قوا برای ابقاء رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
وضعیت ترافیک در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آخرین اخبار
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌: حق‌آبه تالاب بندعلیخان ورامین باید احیا شود
خودرو‌های مردود شده در سامانه سیمفا چند روز فرصت برای رفع عیوب و دریافت گواهی معاینه فنی دارند؟
جذب ۸۰۰ نیرو و حمایت جدی از محیط‌بانان در دستور کار سازمان محیط زیست
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد