باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی به پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر نزدیک می‌شود که هنوز با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است. این محدودیت، همراه با تمایل چند بازیکن برای جدایی، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران باشگاه محسوب می‌شود.

علاوه بر رامین رضائیان که تمایل خود برای ترک جمع آبی‌پوشان را اعلام کرده است، دو مدافع دیگر استقلال نیز به دنبال جدایی هستند تا فرصت بازی بیشتری پیدا کنند. این مسئله، تصمیم‌گیری برای مدیران باشگاه را در شرایطی حساس قرار داده است.

با توجه به حضور استقلال در سه رویداد مهم شامل لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا ۲ و جام حذفی، مدیران باشگاه قصد ندارند به‌راحتی بازیکنان خود را از دست بدهند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان جایگزینی بازیکن جدید در نیم‌فصل را غیرممکن کرده و همین موضوع حساسیت مدیریت باشگاه را دوچندان کرده است.

حفظ تعادل میان نیاز‌های فنی تیم و خواسته‌های بازیکنان، مهم‌ترین چالش استقلال در مقطع فعلی است. تا این لحظه، تصمیم نهایی درباره جدایی رامین رضائیان و دو مدافع دیگر اتخاذ نشده و هواداران منتظر هستند ببینند سرنوشت این بازیکنان چه خواهد شد.