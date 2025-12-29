سه بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران با توجه به عدم بازی خواستار خروج از جمع آبی‌ها شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی به پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر نزدیک می‌شود که هنوز با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است. این محدودیت، همراه با تمایل چند بازیکن برای جدایی، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران باشگاه محسوب می‌شود.

علاوه بر رامین رضائیان که تمایل خود برای ترک جمع آبی‌پوشان را اعلام کرده است، دو مدافع دیگر استقلال نیز به دنبال جدایی هستند تا فرصت بازی بیشتری پیدا کنند. این مسئله، تصمیم‌گیری برای مدیران باشگاه را در شرایطی حساس قرار داده است.

با توجه به حضور استقلال در سه رویداد مهم شامل لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا ۲ و جام حذفی، مدیران باشگاه قصد ندارند به‌راحتی بازیکنان خود را از دست بدهند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان جایگزینی بازیکن جدید در نیم‌فصل را غیرممکن کرده و همین موضوع حساسیت مدیریت باشگاه را دوچندان کرده است.

حفظ تعادل میان نیاز‌های فنی تیم و خواسته‌های بازیکنان، مهم‌ترین چالش استقلال در مقطع فعلی است. تا این لحظه، تصمیم نهایی درباره جدایی رامین رضائیان و دو مدافع دیگر اتخاذ نشده و هواداران منتظر هستند ببینند سرنوشت این بازیکنان چه خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ساعت بازی تراکتور تغییر کرد
سیاوش یزدانی: ۴ سال منتظر انتقام بودم
ساپینتو: تیمی بهتر از استقلال ندیده‌ام!
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
اعتراض سروش رفیعی در کمیته استیناف رد شد
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
رضاییان از استقلال رفتنی شد
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
جلسه استقلالی‌ها برای خروج از بحران
استقلال ۰ - ۱ گل گهر/ آبی‌ها ۳ امتیاز را در خانه واگذار کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
آخرین اخبار
بررسی چالش اسکان کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
محرومان بازی تراکتور و ملوان
مبارزه پیام احمدی و حریف گرجستانی بهترین مسابقه سال ۲۰۲۵
کمیته انضباطی نساجی را نقره داغ کرد
ساعت بازی تراکتور تغییر کرد
سه مدافع در صف خروج استقلال
داور دیدار‌های معوقه لیگ برتر مشخص شد
نظری جویباری: جنپو با نظر ساپینتو جذب شده است
ابقای موقت ساپینتو؛ سپاهان آخرین فرصت
برگزاری اولین رویداد از تورنمنت جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا
اعلام نتایج ۶ شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات رپید دوحه
آمار شگفت انگیز برونو فرناندز در خلق موقعیت
فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال ادامه دار است
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
۱۰ درصد از قرارداد اعضای باشگاه آلومینیوم اراک کسر شد
تیم ملی هندبال مردان ایران راهی بحرین شد
برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته از ۱۳ دی
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی
جلسه استقلالی‌ها برای خروج از بحران
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
پیروزی مدعیان در سری آ ایتالیا/ بالای جدول دست نخورده باقی موند + فیلم
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس